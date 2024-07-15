Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли. Беларусь каждый год увеличивает экспортный потенциал

Андрей Балыш, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:

Мы так и продолжим питаться традиционными продуктами, которые мы производим в нашей стране. Что касается экспорта, страна каждый год увеличивает экспортный потенциал. Если закрылись европейские рынки, не сидит на месте ни исполнительная, ни законодательная власть. Мы видим как наш Президент посещает страны Африканской дуги и мы к этому подтягиваемся, мы следим за этим. Если на сегодняшний день надо что-то поменять для того, чтобы улучшить экспортный потенциал страны с той или иной страной, то законодательная власть не спит и все это оперативно принимается. Сможем ли с изменением климата снимать два урожая?

Александр Веремеев, директор сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полесье-Агроинвест»:

На практике, к сожалению, когда есть непогода приходиться снимать два урожая. То есть то, что у нас повредила непогода – принимается решение по экстренной уборке на другие цели, кормовые, с последующим возделыванием культуры, однолетних культур. То есть, последующую кормовую культуру. Это редька, пайза, просто то, что мы высеваем с последующим измельчением и согласованием этой культуры. Но два урожая с этой культуры, к сожалению, мы не сможем. Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:

Среднестатистически мы получаем по суммарным температурам практически то же самое. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть, если мы берем дачу. В теплице два урожая: помидоров, огурцов. Арбузы сейчас снимают. А если говорить в промышленных масштабах, то пока это все фикция. Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Два урожая, осмелюсь возразить, помидоров мы в теплице не можем получить. Период плодоношения одной посадки томата – порядка 8 месяцев. Поэтому два урожая – это удлинить период сбора урожая в теплицах. Читайте также: Как ураган в Беларуси повлиял на урожай-2024? О воздействии непогоды на посевы рассказал Николай Лешик «Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай? Какая ситуация с кадрами в АПК? Ответил ректор БГСХА Без муки не останемся? Кирилл Казаков:

Мы без муки не останемся?

Мария Гапеева, заместитель директора – начальник производственно-технологической лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:

Да, это и есть госзаказ на поставку продовольственного зерна. Вот, допустим, благодаря руководству города нам должны порядка 127 тысяч тонн зерна поставить из урожая 2024 года. Из года в год этот объем немножко увеличивается, соответственно, мы наращиваем свои объемы производства, поэтому мы не переживаем – еще ни один год не остались без объема госзаказа. Кирилл Казаков:

То есть, грубо говоря, количество людей в Минске вы точно понимаете по тому количеству зерна, которое вам привозят. Мария Гапеева:

Да, город Минска госзаказ обеспечен. Николай Лешик:

Но потребность растет, как сказали. Мария Гапеева:

Растет. Что-то же идет на экспорт. Для экспорта мы по прямым договорам что-то покупаем сами. Потому что госзаказ только для жителей республики. Алена Сырова, СТВ:

А из года в год качество сырья, которое вот к вам поступает, как разнится? Мария Гапеева:

Ну, сейчас поступают еще небольшие партии. Озимый ячмень, в частности, поступает. По крупности он подготовлен, надо сказать, аграрии постарались, пропустили через свои зерносушилки, хотя накануне были уже дожди. Все подготовили, все почистили. Там основной у нас показатель крупности ячменя для переработки в крупу. Это в частности перловая и ячневая крупа. Аграрии уже знают требования стандартов именно для переработки в крупу. В общем, вопросов нет. По цвету он желтенький, по крупности выполненный. Кирилл Казаков:

Скажем так, запаса стратегического на какой-то определенный период времени сколько? Вот мы можем сто процентов рассчитывать на то, что, условно говоря, если форс-мажор, у нас там муки хватит на... Мария Гапеева:

Ну да, мы создаем этот запас. Почему? Потому что всегда хлебопеки, свежесмолотые в муку, они как бы немножко остерегаются. Да, первый каравай, конечно, нужен из нового зерна, но опять же, как минимум, идет послеуборочное дозревание зерна, и мы создаем сами себе этот запас двухмесячный. Есть ли в АПК возможность заработать?

Алена Сырова:

Дисциплина технологическая, которая должна соблюдаться. Дисциплина элементарная трудовая. Как сейчас ее стимулируют соблюдать ее у вас? Александр Веремеев:

Ее не стимулируют соблюдать, а ее хотят привить любить, трудовую дисциплину непосредственно самому руководителю, чтобы руководитель ее донес до своих коллективов. То есть, на трудовую, производственную и также отдача – это финансовая дисциплина, высокая заработная плата. И в этом идет весь посыл: полюбить самому и привить остальным работникам предприятия. Алена Сырова:

Мне кажется, что высокая заработная плата – хорошо. Когда человека показывает результат, а когда человек не показывает результат и, наоборот, косячит. Александр Веремеев:

Оплата труда по заслугам. Сдельные расценки, которые применяются на предприятии. И есть возможность заработать всем, в зависимости от желания самого работника. Условия созданы. «Мы на сегодня полностью обеспечиваем продовольственную безопасность»