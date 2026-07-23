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Новости по тегу #Николай Лёшик

В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод
23 июля 2026 11:04

В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод

Минсельхозпрод: озимый ячмень уже убран почти с трети площадей Беларуси
08 июля 2026 17:12

Минсельхозпрод: озимый ячмень уже убран почти с трети площадей Беларуси

В Беларуси увеличили посевы кукурузы. О планах на урожай рассказали в Минсельхозпроде
31 мая 2026 17:45

В Беларуси увеличили посевы кукурузы. О планах на урожай рассказали в Минсельхозпроде

Аграрии убрали более 21% зерновых – как ураган повлиял на посевы?
18 июля 2024 11:21

Аграрии убрали более 21% зерновых – как ураган повлиял на посевы?

Введён режим ЧС! Какие регионы Беларуси больше всего пострадали от урагана?
16 июля 2024 17:54

Введён режим ЧС! Какие регионы Беларуси больше всего пострадали от урагана?

Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты
15 июля 2024 18:13

Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты

Как ураган в Беларуси повлиял на урожай-2024? О воздействии непогоды на посевы рассказал Николай Лешик
15 июля 2024 15:59

Как ураган в Беларуси повлиял на урожай-2024? О воздействии непогоды на посевы рассказал Николай Лешик

В Смолевичском районе отпраздновали «Зажинки». Как проходит уборочная в Беларуси?
06 июля 2024 16:51

В Смолевичском районе отпраздновали «Зажинки». Как проходит уборочная в Беларуси?

Темпы уборки ячменя в Беларуси в 10 раз опережают прошлогодние
06 июля 2024 08:01

Темпы уборки ячменя в Беларуси в 10 раз опережают прошлогодние

Лукашенко – чиновникам: «Посмотрите, где ваши ветеринары работают, которых вы обучили!»
16 апреля 2024 17:27

Лукашенко – чиновникам: «Посмотрите, где ваши ветеринары работают, которых вы обучили!»

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе
15 апреля 2024 16:53

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

Почему происходит падёж скота и как решить проблему? Объяснил представитель Минсельхозпрода
08 апреля 2024 17:30

Почему происходит падёж скота и как решить проблему? Объяснил представитель Минсельхозпрода