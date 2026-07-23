Новости по тегу #Николай Лёшик

Ход жатвы находится на жестком контроле Президента Беларуси и профильных ведомств. Главная задача – убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь, обеспечив продовольственную безопасность страны.
Аграрии планируют свою работу с учетом погодных условий: периодические дожди вынуждают оперативно менять графики, однако каждую благоприятную минуту максимально используют для уборки без потерь и в оптимальные сроки.
Тему урожая «царицы полей» затронули в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
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