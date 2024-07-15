Как ураган в Беларуси повлиял на урожай-2024? О воздействии непогоды на посевы рассказал Николай Лешик

Кирилл Казаков, СТВ: Не скажется ли потом, что вы на ураган пеняете, что у вас тут урожай такой? Как вы думаете?

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Пенять будем или не будем, это уже дело второе, но факты есть факты. По отдельным регионам: Минская, Гомельская область – уже на текущий момент по оперативной информации порядка 5,5-6 тысячи гектаров подверглись вот этим негативным воздействиям. Потери будут большие или малые, это в принципе по регионам 1-2 % к существующим площадям. И будем надеяться, что дальнейшая погода будет выровнена, не будет аномальной жары до 37 градусов, которая, как мы видим, за собой сразу же несет выпадение обильных остатков, шквалистые ветра.

Алена Сырова, СТВ:

А где больше всего пострадавших вот этих территорий посевов? В какой области?

Николай Лешик:

Больше поступают сигналы из Гомельской и из Минской областей. По всем регионам есть негативное влияние погоды.