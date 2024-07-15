Какая ситуация с кадрами в АПК? Ответил ректор БГСХА

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии:

Я думаю, что с кадрами нельзя сказать, что так плохо у нас в стране. Для подготовки кадров работает 4 высших учебных заведения, более 20 средних специальных учебных заведений. Конечно, не вся молодежь сейчас готова идти на такую ответственную, но вместе с тем очень почетную профессию – растить хлеб, выращивать скот, животных, молоко получать и так далее. Мы готовим сейчас, например, в данные дни проходит приемная кампания.

Кирилл Казаков, СТВ:

Конкурс какой ожидаете?

Виталий Великанов:

Хороший конкурс ожидается на разные специальности. Конечно, я скажу, что, может быть, ветеринария, зооинженерия здесь, в принципе, очень… Не могу я сказать о хорошем большом конкурсе, но, в принципе, те цифры, которые нам доводятся государством, в принципе, мы выполняем.