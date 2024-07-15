«В этом году нас погода побаловала». Будем с урожаем? Прогноз гендиректора Института земледелия

Сергей Кравцов, генеральный директор Института земледелия НАН Беларуси:

Прогноз – дело неблагодарное, это всегда было, есть и будет. Но, знаете, везде есть программирование, планирование и получение урожая. Например, 60 % урожая зависит от погодных условий. Все, что мы в том году видели, и в Минской области у нас около 70 дней не было ни одного уровня осадков. В Витебской области тоже около 60 дней не было уровня осадков выпавших [от уровня нормы – прим. ред.]. Но если взять Брестскую в прошлом году, Гродненскую, было на уровне средних многолетних данных. В этом году нас погода побаловала. За вегетационный период, если взять по месяцам, он начался у нас в этом году: март, апрель, май, июнь, июль и по сегодняшний день – сумма выпавших осадков по месяцам была на уровне средних многолетних данных (средних по Беларуси). Исключение составил только Брестский регион. Там наблюдалось около 30, ну, может чуть-чуть меньше, 20-дневная засуха. Пик засухи был больше. И нас, западные стороны, чуть-чуть зацепила засуха. В остальных регионах было в сравнении на среднем многолетнем уровне. То же самое положение было по сумме активных температур. То есть погодные условия в этом году были более благоприятными, чем в прошлом году.

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