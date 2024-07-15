«Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай?
Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.
Алена Сырова, СТВ:
Предусмотрено ли вообще страхование посевов? Или еще такой практики в Беларуси нет?
Андрей Балыш, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В обязательном порядке на сегодняшний день идет страхование озимого рапса, озимого ячменя, это обязательно. Лен, свекла. Но если ты имеешь возможности и хочешь застраховать, ты видишь, что есть какие-то определенные перспективы того, что не перезимует, как в этом году, затопит и так далее, то любое сельхозпредприятие может обратиться в страховую компанию и на вполне адекватных условиях застраховать. И потом, если что-то случится, получить страховые выплаты.
Виталий Кулак, председатель Каменецкого райисполкома:
Страховые выплаты есть. В прошлом году мы получали выплату, у нас тоже было после урагана одно поле полностью было непригодное к уборке после сильных ветров. Град был, и мы получили страховые выплаты.
Как ураган в Беларуси повлиял на урожай-2024? О воздействии непогоды на посевы рассказал Николай Лешик.