«Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай?

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Алена Сырова, СТВ:

Предусмотрено ли вообще страхование посевов? Или еще такой практики в Беларуси нет?