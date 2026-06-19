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Новости по тегу #Виталий Кулак

В Беларуси увеличивают посевные площади рапса
19 июня 2026 11:08

В Беларуси увеличивают посевные площади рапса

Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки карьерной техники – итоги визита делегации в Бишкек
05 июня 2026 16:38

Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки карьерной техники – итоги визита делегации в Бишкек

В Беларуси ведется активная модернизация тепличного хозяйства
27 мая 2026 17:10

В Беларуси ведется активная модернизация тепличного хозяйства

Первый комбайнер-пятитысячник – героев жатвы чествовали в Брестской области
08 августа 2025 11:21

Первый комбайнер-пятитысячник – героев жатвы чествовали в Брестской области

Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты
15 июля 2024 18:13

Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты

«Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай?
15 июля 2024 16:14

«Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай?

Есть первый трёхтысячник. Хозяйства Брестской области завершают массовую уборку зерновых
06 августа 2022 17:28

Есть первый трёхтысячник. Хозяйства Брестской области завершают массовую уборку зерновых

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы
25 июля 2022 16:38

«Всегда идём к такому результату». Многодетный отец стал первым тысячником жатвы

Механизатор из Брестской области: раньше приходилось самому заботиться, чтобы техника не ломалась. Сегодня дают всё
28 февраля 2022 19:20

Механизатор из Брестской области: раньше приходилось самому заботиться, чтобы техника не ломалась. Сегодня дают всё

Новые люди в министерствах, на местах и за рубежом. Как прошёл кадровый понедельник Президента Беларуси
20 сентября 2021 19:08

Новые люди в министерствах, на местах и за рубежом. Как прошёл кадровый понедельник Президента Беларуси

Новый председатель Каменецкого райисполкома: нет ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то трудовом коллективе
20 сентября 2021 17:41

Новый председатель Каменецкого райисполкома: нет ни дня, чтобы мы не побывали в каком-то трудовом коллективе

Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент?
20 сентября 2021 11:52

Послы, руководители районов и директор МТС. Какие кадровые решения принял Президент?