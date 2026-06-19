Новости по тегу #Виталий Кулак

Эта культура стала неотъемлемой частью АПК. Нюансы возделывания масляничных в стране обсудили на Международной научной конференции, которая прошла в Жодино на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию.
Минск и Бишкек намерены нарастить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов к 2030 году. Такая цель была обозначена в ходе переговоров.
Так, по поручению главы государства под Минском идет масштабное строительство комплекса энергосберегающих теплиц общей площадью 15 гектаров.
Современная техника в сочетании с ответственным подходом и личной мотивацией позволяют держать высокие темпы. Комбайнеры убирают порядка 5 % площадей в день.
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