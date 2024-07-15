Ректор БГСХА: у нас более 140 соглашений с учебными и научными учреждениями мира

Полевой интенсив. Какие виды на урожай? Оправдали ли себя эксперименты в 2024 году? Как переработчики оценивают качество сырья? И что с кадрами в АПК? В студии ток-шоу «По существу» собрались ученые, депутаты, представители местной вертикали и люди земли.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии:

Мы вообще работаем, у нас более 140 соглашений с учебными и научными учреждениями мира. Конечно, 60 % – это Российская Федерация, второе место – Китай. Поэтому, конечно, есть чему поучиться в России. Хотя я хочу сказать, что и к нам они приезжают. Может быть, даже чаще, чем мы в последнее время, они к нам приезжали. И сейчас большой интерес к сотрудничеству именно Китай.

Даже сейчас у нас находятся магистранты из Северо-Западного университета Китая с испытанием их пшеницы. То есть селекции китайской, мы их испытываем на своих землях для того, чтобы потом все качества этой китайской пшеницы, она может быть в каких-то условиях и лучше. Как мы говорим: где-то засуха, а у них тоже в Китае есть южные регионы, северные. Используют для того, чтобы потом селекционировать или улучшить сорт нашей пшеницы. Поэтому работу мы ведем очень интенсивно. Я думаю, что с большой пользой.

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