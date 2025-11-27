Новости по тегу #Андрей Балыш

В Беларуси внедряют систему точного земледелия. Хозяйства обеспечивают энергонасыщенной техникой. Развивается и отечественная селекция.
В планах на ближайшую перспективу – создание на территории двух стран интеллектуальных ферм, а также внедрение передовых технологий в садоводство, семеноводство и селекцию.
Главная задача – создать простой и удобный механизм. В этой связи обсуждается вопрос о целесообразности наделения нотариуса дополнительными полномочиями. В частности, правом на непосредственное внесение сведений в единый госреестр недвижимости.
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