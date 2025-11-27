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Новости по тегу #Андрей Балыш

Развитие АПК обсудили на совместном заседании двух палат парламента Беларуси
27 ноября 2025 12:40

Развитие АПК обсудили на совместном заседании двух палат парламента Беларуси

Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам прошло в Минске
11 марта 2025 10:45

Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам прошло в Минске

Сергеенко: процедура госрегистрации недвижимости должна быть максимально проста и понятна
09 октября 2024 10:32

Сергеенко: процедура госрегистрации недвижимости должна быть максимально проста и понятна

Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты
15 июля 2024 18:13

Жара и ураган! Как обстоят дела с уборочной? Продовольственную безопасность страны обсудили эксперты

«Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай?
15 июля 2024 16:14

«Выплаты есть». Как и на каких условиях можно застраховать урожай?