«Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие белорусы. Христос Воскрес!» Как прошёл визит Президента на малую родину?

Новости Беларуси. Пасха – это действительно особый праздник, который дарит веру и надежду на лучшее, отметил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день мы молимся за здоровье наших родных и близких, за мир и спокойствие. Но если мы не сбережем нашу землю сейчас, то хаос воцарится и в наших семьях, и в наших домах. Нашлось что сказать и нашим соседям, которые в последнее время не отличаются доброжелательностью. Это скорее касается поведения отдельных политиков. Но в итоге страдают простые люди. На праздничной литургии в Храме Преображения Господня в Копыси работала и Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Христос Воскрес! Эти два важных слова слышны отовсюду. Так православные верующие приветствуют друг друга. Обычай уходит корнями глубоко в века и имеет огромный смысл. Светлая Пасха – особенный день для миллионов людей. Сегодня у Бога принято просить о важном и сокровенном. И не только для себя.

Пасхальный колокольный звон, да еще и вкупе с хорошей погодой, долгожданно и символично. Особенно знаковы в Христово Воскресение лучи солнца как символ жизни.

– Мы поздравляем с Пасхой вас! Христос Воскрес! Христос Воскрес!

– Душа ликует и поет. Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Воистину! В праздник Светлой Пасхи Александр Лукашенко на своей малой родине в Копыси – в Храме Преображения Господня. Это уже многолетняя традиция: встречать Христово Воскресение в маленьких церквушках и уютных храмах. В таких местах особая атмосфера, благодаря которой ты словно на самом деле стоишь перед Богом.

Храм Преображения Господня построен пару лет назад. И довольно быстро – всего лишь за один год. Двухкупольную церковь в традициях деревянного зодчества возвели на месте прежней. В Копыси она существовала с конца XVII века. Для новой же постройки написали и новый иконостас, созданный местными мастерами. А вот иконы остались прежними – конца XVIII-XIX веков.

Помолиться о самом сокровенном с зажженной свечой в руках и услышать от Президента слова поддержки в такой важный день и такое непростое время в храм пришли десятки прихожан. Сегодня особенно принято говорить о милосердии. Ведь это качество в мир принес Иисус Христос. Причем безграничное милосердие. И даже к врагам. Прощать, помогать и протягивать руку помощи даже тем, кто от нас отвернулся, – это присуще белорусам.

«Заражает» человеческие помыслы ввиду всего происходящего, к сожалению, полная бессмыслица. Потому закрывать глаза и отмахиваться от того, что на наш родной дом пытаются замахнуться, однозначно нельзя. Сегодня главное для каждого из нас – не отдать в руки врага страну и не предать тем самым самих себя. Лукашенко: потеряете свою землю – не будет у вас ни здоровья, ни счастья, ни денег, ни соли и детей ваших не будет. Подробнее.

Николай Дроздов, архиепископ Витебский и Оршанский:

Александр Григорьевич, будем идти по отведенному пути, как воины Христовы, чтобы мы могли с вами этим злым вещам, которые совершаются, – войны и так далее, уметь противостоять. Противостоять духом Божьим, а для этого нужно себя укреплять, твердость иметь.

Особенно приятный момент праздника – по традиции на Пасху принято дарить подарки. От Президента храму – икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия». Это одна из самых почитаемых святынь у верующих. Главе государства же подарили символ Христова Воскресения в красивом исполнении – пасхальные яйца.