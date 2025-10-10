СНГ нужен геополитический «апгрейд» – что показал саммит глав государств в Душанбе?

Да, организации нужны более эффективные инструменты диалога, а коллективный голос Содружества должен еще внятнее и авторитетнее звучать на международной арене. Но, вне всяких сомнений, СНГ быть! И списывать со счетов этот интеграционный формат рано и непозволительно. А ведь немало предложений на сей счет в свое время высказывалось и в высших политических кругах Содружества. Но это точно не про Минск.

Беларусь всегда продвигала идею интеграции на постсоветском пространстве. СНГ в этом смысле для многих объединяющих форматов сыграло роль «базы». А в турбулентном 1991-м и роль спасательного, а точнее, спасительного круга, став самой первой попыткой сохранить связи, которые мы нарабатывали десятилетиями. Минск все эти годы – негласная столица Содружества, ведь именно у нас работает Исполком СНГ, по сути, штаб-квартира организации.

Двигаемся дальше – следующий и, пожалуй, максимально эффективный формат интеграции – тандем Минска и Москвы. Инициативную роль Беларуси здесь трудно переоценить. Союзное государство, запущенное в конце 90-х, сегодня представляет собой формат беспрецедентно высокого уровня и политического, и экономического партнерства. Одно из бесспорных преимуществ Союзного государства – единая группировка войск. Это к вопросу о безопасности белорусско-российского тандема.

А вот за коллективную безопасность в масштабе целой группы постсоветских государств отвечает ОДКБ – интеграционный формат, запущенный еще в 90-е. Для иллюстрации его современной роли – вспомните февраль 2022-го, когда именно миротворческий контингент ОДКБ в считаные дни купировал вдруг вспыхнувший «огонь цветной революции» в Казахстане.

И, наконец, интеграция экономического толка – формат относительно молодой: ЕАЭС – пятерка постсоветских стран (и Беларусь также в их числе), которые шаг за шагом делают межгосударственную торговлю товарами и услугами, а также промышленную кооперацию проще и эффективнее. К тому же сегодня это «пятерка с плюсом», ведь к Евразийскому союзу активно присматриваются на внешнем контуре – у Кубы и Ирана здесь статус наблюдателя, а Вьетнам с ЕАЭС работает в формате «зоны свободной торговли».

И сегодня все эти «клубы единомышленников» уже не видятся как попытки восстановить разорванные некогда связи. Теперь это, безусловно, основа для позиционирования нас как коллективной силы в новом мироустройстве. А в этом смысле не лишним будет вспомнить и актуальный тренд – сопряжение интеграционных форматов, ведь у наших объединений немало общих целей и задач, например, с такими гигантами, как ШОС и БРИКС.