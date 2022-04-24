Лукашенко в Храме в Копыси: актуально сегодня звучат эти просьбы белорусского народа – лишь бы не было войны

Новости Беларуси. «Берегите Беларусь», – с этими словами к белорусам обратился Президент страны 24 апреля в праздничный для православных соотечественников день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции в такие дни глава государства посещает небольшие церкви в самых маленьких уголках Беларуси. Сегодня он зажег пасхальную свечу в Храме Преображения Господня в городском поселке Копысь. На малой родине.

Под сводами храма, построенного четыре года назад на месте прежнего, существовавшего с конца XVII века, может уместиться полсотни прихожан. Обращаясь к ним, а через этих людей и ко всем белорусам, Александр Лукашенко говорил о главном: мире на собственной земле. И сберечь его можно лишь совместными усилиями. В противном случае, как показывает печальный опыт, потеря родной земли повлечет за собой потерю самих себя, своего счастья, здоровья, будущего. Пользуясь случаем, Президент Беларуси обратился не только к соотечественникам, но и к коллегам, от которых, в общем-то, и зависит мир в мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте беречь мир, это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война – ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа – лишь бы не было войны. Во имя мира, во имя нормальной жизни и дружбы я хотел бы обратиться, прежде всего, к нашим соседям: давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем беситься, давайте не будем создавать нашим людям проблемы, их и сейчас хватает.