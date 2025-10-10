Центр Праги остался без электричества из-за аварии на подстанции

Центр Праги погрузился во тьму из-за аварии на подстанции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько районов чешской столицы, включая исторический центр, остались без электричества на четверть часа, сообщают местные СМИ.

Блэкаут привел к остановке трамваев в центре города и задержкам в движении поездов метро. Пражская энергетическая компания устранила неисправность в поставках электричества, но точные причины аварии пока не установлены. Не секрет, что Европа сейчас переживает тяжелые энергетические времена. Из-за безветрия и отсутствия солнца альтернативные источники энергии парализованы. На этом фоне электростанции не могут справляться с перераспределением энергии и его стабильными поставками даже в крупные города.