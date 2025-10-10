Прямой эфир

Центр Праги остался без электричества из-за аварии на подстанции

10 октября 2025 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Центр Праги погрузился во тьму из-за аварии на подстанции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько районов чешской столицы, включая исторический центр, остались без электричества на четверть часа, сообщают местные СМИ.

Центр Праги остался без электричества из-за аварии на подстанции-2

Блэкаут привел к остановке трамваев в центре города и задержкам в движении поездов метро. Пражская энергетическая компания устранила неисправность в поставках электричества, но точные причины аварии пока не установлены. Не секрет, что Европа сейчас переживает тяжелые энергетические времена. Из-за безветрия и отсутствия солнца альтернативные источники энергии парализованы. На этом фоне электростанции не могут справляться с перераспределением энергии и его стабильными поставками даже в крупные города.

# Чехия # Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В армии Польши обнаружилась глобальная проблема – массовое ожирение солдат
10 октября 2025 16:57

В армии Польши обнаружилась глобальная проблема – массовое ожирение солдат

Путин высказался о решении Нобелевского комитета после вручения премии мира
10 октября 2025 14:23

Путин высказался о решении Нобелевского комитета после вручения премии мира

В Липецкой области самолет РФ МиГ-31 потерпел крушение
10 октября 2025 14:12

В Липецкой области самолет РФ МиГ-31 потерпел крушение