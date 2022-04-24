Лукашенко: потеряете свою землю – не будет у вас ни здоровья, ни счастья, ни денег, ни соли и детей ваших не будет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно – надо сберечь нашу землю. Поэтому в этом храме, обращаясь к своим соотечественникам-белорусам, я хочу попросить их, потребовать, если хотите, как Президент: берегите Беларусь. Потеряете свою землю – не будет у вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли и детей ваших не будет. Может, это не все мы понимаем, это большое дело – беречь Беларусь. Мы все понимаем, когда теряем что-то в своем доме. А это большой дом. Так вот запомните: не будет этого большого дома – и вашего маленького дома не будет. А если мы станем на колени, то и наших православных храмов не будет, как это было всегда в истории нашей страны.

Лукашенко в Храме в Копыси: актуально сегодня звучат эти просьбы белорусского народа – лишь бы не было войны (здесь подробности).