Генпрокуратура Беларуси: «Убитых детей хоронили там же. На территории, на которой дети играли в футбол»

Новости Беларуси. Урочище Уручье. Прокуроры, следователи, историки, архивисты, судмедэксперты работают вместе в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эксперты до деталей изучили топографические карты разных периодов, архивные документы. Прошлой осенью первая из семи расстрельных ям найдена.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

С 1941-го по 1944 год сюда практически ежедневно приезжало по 10-12 автомобилей с людьми. Что происходило дальше? И даже спустя десятилетия экспертам удается установить истинные факты.

Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:

По заключению судебно-медицинской и криминалистической экспертиз давность захоронения соответствует периоду Великой Отечественной войны. Экспертами однозначно констатирован насильственный характер смерти, как правило, это происходило путем выстрела в голову, в затылочную часть людям, стоящим на коленях. И обнаружены еще гильзы от оружия, которое находилось на вооружении у солдат вермахта. Гитлеровцы использовали и такие методы – взрывали еще живых людей либо тела уже убитых в целях так называемого уплотнения могил, чтобы в эти могилы побольше людей возможно было захоронить. Либо для сокрытия своих следов.

Найдены и четыре солдатских медальона. Удалось частично прочитать информацию на одном из них. Погибший – красноармеец призван из села Нанай Узбекистана. Уже направлены просьбы о содействии в поисках родных солдата. В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлены и 23 ранее неизвестных места принудительного содержания, в этом случае детей.