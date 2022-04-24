Генпрокуратура Беларуси: «Убитых детей хоронили там же. На территории, на которой дети играли в футбол»
Новости Беларуси. Урочище Уручье. Прокуроры, следователи, историки, архивисты, судмедэксперты работают вместе в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эксперты до деталей изучили топографические карты разных периодов, архивные документы. Прошлой осенью первая из семи расстрельных ям найдена.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
С 1941-го по 1944 год сюда практически ежедневно приезжало по 10-12 автомобилей с людьми. Что происходило дальше? И даже спустя десятилетия экспертам удается установить истинные факты.
Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
По заключению судебно-медицинской и криминалистической экспертиз давность захоронения соответствует периоду Великой Отечественной войны. Экспертами однозначно констатирован насильственный характер смерти, как правило, это происходило путем выстрела в голову, в затылочную часть людям, стоящим на коленях. И обнаружены еще гильзы от оружия, которое находилось на вооружении у солдат вермахта. Гитлеровцы использовали и такие методы – взрывали еще живых людей либо тела уже убитых в целях так называемого уплотнения могил, чтобы в эти могилы побольше людей возможно было захоронить. Либо для сокрытия своих следов.
Найдены и четыре солдатских медальона. Удалось частично прочитать информацию на одном из них. Погибший – красноармеец призван из села Нанай Узбекистана. Уже направлены просьбы о содействии в поисках родных солдата. В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлены и 23 ранее неизвестных места принудительного содержания, в этом случае детей.
Сергей Шикунец:
В одной из деревень Лидского района Гродненской области фашистами в здании школы был организован детский концентрационный лагерь. Содержались дети, кровь которых использовалась для лечения раненых солдат вермахта. Умирающих, умерших или убитых детей хоронили там же. На территории, на которой дети играли в футбол. И таких фактов десятки.
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