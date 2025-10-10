Как применяют искусственный интеллект в Купаловском театре – рассказал генеральный директор

О культурном воспитании нации и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Александр Шестаков, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Какова роль современных технологий в распространении культуры? Используете ли вы их для привлечения новых зрителей и участников ваших программ?

Александр Шестаков, депутат Минского городского Совета депутатов:

Этот вопрос очень открытый в нашей среде. Культурная среда не может жить отдельно от информационных современных технологий. Очень часто поднимается вопрос по применению искусственного интеллекта даже в своей основной деятельности. Сегодня в основном, даже если оценивать простого зрителя, они все в социальных сетях. Работа с ними также прибегает к мониторингу, изучению их потребительского спроса. Без привлечения того же искусственного интеллекта это не может быть. Но если вернуться к простой деятельности учреждений культуры, я честно скажу, что невозможно не применять такие методы и быть в стороне, потому что это помогает грамотно изучить потребительский спрос на те или иные спектакли. То есть можно понимать, в какие дни лучше происходит реализация. Какие дни более востребованы – лучше ставить. Мы уже экспериментировали в этом направлении. Прекрасно понимаем, что спектакли, например, поставленные в пятницу, когда люди планируют свои какие-то выходные дни, менее востребованы в посещении. Когда этот же спектакль поставишь в какой-то другой будний день, соответственно, понимаем, что он более востребованный, уже нет свободных мест. Эта история связана с полноценным анализом. Мы прибегаем к таким информационным технологиям, которые способствуют грамотно повышению заполняемости наших залов. Я уверен, что такие же методы используют другие учреждения нашей культуры.