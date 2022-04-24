Останки не менее 30 человек обнаружили за три дня поисков в Ченковском лесу под Гомелем

Новости Беларуси. 52-й поисковый батальон вновь приступил к раскопкам. Останки не менее 30 человек обнаружили за три дня возобновленных поисков в Ченковском лесу под Гомелем. Перед войной в областном центре проживали 140 тысяч человек. Когда Красная армия в ноябре 1943 года освободила город, то едва насчитала 20 тысяч жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все эти почти 80 лет краеведы, историки задавались вопросом: где покоятся погибшие во время Великой Отечественной войны? Ведь были массовые расстрелы еврейского населения в сентябре 1941-го, массовые расстрелы мужчин, когда каратели целыми заводами вывозили людей за город и убивали, чтобы они не пополнили ряды Красной армии.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:

У людей были предметы домашнего обихода: чашки, котелки, ложки, зубная паста. То есть людей выдернули из дому, и они рассчитывали на какое-то недолгое отсутствие. А в итоге их сюда вывозили в расстрельные ямы. Баллистическая экспертиза показала, что выстрелы производились из немецкого оружия, из немецких боеприпасов. Кроме того, в могилах, в расстрельных ямах были найдены немецкие монеты. Генпрокуратура Беларуси: «Убитых детей хоронили там же. На территории, на которой дети играли в футбол». Подробности тут.

Осенью с помощью дрона обследовали местность и установили не менее трех блоков ям. Первый по размерам примерно эквивалентен пяти футбольным полям.

Владислав Бердник, командир поискового взвода 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

Трудности в том, что залегание костных останков на разной глубине. Как практически на поверхности, что показали раскопки прошлого года, так и на глубине более 2,5 метра начинается только лишь первый слой. Максимальная глубина – более 4 метров.