Футбольная сборная Беларуси потерпела третье кряду поражение в квалификации ЧМ-2026

Уже в первом тайме фавориты поединка подтвердили свой статус и забили четыре безответных мяча. Во второй половине встречи датчане еще дважды поразили ворота Федора Лапоухова. Дубли в составе наших оппонентов оформили Расмус Хейлунд и Андерс Дрейер. Белорусы потерпели болезненное поражение со счетом 0:6.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу: В первую очередь хотелось бы извиниться за тот результат, который сегодня мы получили. Это очень плохой результат – 0:6. Казалось, что в первые 15 минут мы неплохо начали, но затем мы пропустили. И, в принципе, после второго гола, можно сказать, наш план на игру был сломлен. Результат первого тайма, в принципе, предопределил результат всей игры. Повторюсь, нечего сказать, только попросить прощения за результат и думать о следующей игре.

Никита Демченко, полузащитник сборной Беларуси по футбол:

Отдали инициативу, играли вторым номером, хотели выбегать в контратаке. Не получалось, так как они очень хорошо контрпрессинг делали. Мы все понимаем, что, когда в первом тайме пропускаем четыре мяча, команда соперников чуть, я думаю, расслабленнее становится, начинает играть спокойнее, появляются зоны. Вот, я думаю, они в первом тайме сделали результат и доигрывали матч.

Во втором матче группы шотландцы в Глазго обыграли греков со счетом 3:1. В нашем квартете после трех поединков лидируют команды Дании и Шотландии – у них по 7 очков, на счету сборной Греции 3 балла и третья позиция. Белорусы располагаются на унылом четвертом месте с нулем в графе «очки».