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Лукашенко в Копыси: «Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей»

24 апреля 2022 16:55
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Новости Беларуси. Пасха – это действительно особый праздник, который дарит веру и надежду на лучшее, отметил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день мы молимся за здоровье наших родных и близких, за мир и спокойствие. Но если мы не сбережем нашу землю сейчас, то хаос воцарится и в наших семьях, и в наших домах.

«Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие белорусы. Христос Воскрес». Как прошел визит Президента на малую родину? Подробности здесь.

Лукашенко в Копыси: «Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей» -1

Два тысячелетия назад за наши грехи умер Иисус. И, казалось бы, страницы Библии должны были стать для всех уроком. Но мир настолько погряз в большом беспорядке, что выбираться из него будет сложно.

Лукашенко в Копыси: «Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он пожертвовал собой во имя человека. Во имя людей. И это большая школа для нас. Во-первых, мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей. А я бы вас попросил, чтобы вы всегда ценили этих жертвователей, как мы ценим его. К сожалению, не так много у нас людей, которые умеют жертвовать не то что собой, но и своим. Но их появляется все больше и больше. И если мы будем ценить этих людей, их будет много.

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# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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