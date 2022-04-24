Лукашенко в Копыси: «Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей»

Новости Беларуси. Пасха – это действительно особый праздник, который дарит веру и надежду на лучшее, отметил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день мы молимся за здоровье наших родных и близких, за мир и спокойствие. Но если мы не сбережем нашу землю сейчас, то хаос воцарится и в наших семьях, и в наших домах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он пожертвовал собой во имя человека. Во имя людей. И это большая школа для нас. Во-первых, мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей. А я бы вас попросил, чтобы вы всегда ценили этих жертвователей, как мы ценим его. К сожалению, не так много у нас людей, которые умеют жертвовать не то что собой, но и своим. Но их появляется все больше и больше. И если мы будем ценить этих людей, их будет много.

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