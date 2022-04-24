Лукашенко в Копыси: «Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей»

Новости Беларуси. Пасха – это действительно особый праздник, который дарит веру и надежду на лучшее, отметил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день мы молимся за здоровье наших родных и близких, за мир и спокойствие. Но если мы не сбережем нашу землю сейчас, то хаос воцарится и в наших семьях, и в наших домах.
«Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие белорусы. Христос Воскрес». Как прошел визит Президента на малую родину? Подробности здесь.
Два тысячелетия назад за наши грехи умер Иисус. И, казалось бы, страницы Библии должны были стать для всех уроком. Но мир настолько погряз в большом беспорядке, что выбираться из него будет сложно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он пожертвовал собой во имя человека. Во имя людей. И это большая школа для нас. Во-первых, мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей. А я бы вас попросил, чтобы вы всегда ценили этих жертвователей, как мы ценим его. К сожалению, не так много у нас людей, которые умеют жертвовать не то что собой, но и своим. Но их появляется все больше и больше. И если мы будем ценить этих людей, их будет много.
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