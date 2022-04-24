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Александр Лукашенко на Пасху: принято отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких друзей

24 апреля 2022 17:11
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Новости Беларуси. Пасха – это действительно особый праздник, который дарит веру и надежду на лучшее, отметил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день мы молимся за здоровье наших родных и близких, за мир и спокойствие. Но если мы не сбережем нашу землю сейчас, то хаос воцарится и в наших семьях, и в наших домах.

«Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие белорусы. Христос Воскрес». Как прошел визит Президента на малую родину? Подробности здесь.

Александр Лукашенко на Пасху: принято отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких друзей-1

В праздник Светлой Пасхи Александр Лукашенко на своей малой родине в Копыси – в Храме Преображения Господня. Это уже многолетняя традиция: встречать Христово Воскресение в маленьких церквушках и уютных храмах. В таких местах особая атмосфера, благодаря которой ты словно на самом деле стоишь перед Богом.

Александр Лукашенко на Пасху: принято отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких друзей-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принято, тоже так говорят, отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких тебе друзей. Вот и причина, почему я приехал сегодня на эту родную землю, где когда-то родился. И много раз, модно было, наверное, интересно было, мы с мальчонками приходили к храму, который стоял на этом месте, и смотрели на наших матерей, в основном это были матери, которые приходили сюда для того, чтобы встретить этот светлый праздник.

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# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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