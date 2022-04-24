Александр Лукашенко на Пасху: принято отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких друзей

Новости Беларуси. Пасха – это действительно особый праздник, который дарит веру и надежду на лучшее, отметил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот день мы молимся за здоровье наших родных и близких, за мир и спокойствие. Но если мы не сбережем нашу землю сейчас, то хаос воцарится и в наших семьях, и в наших домах. «Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие белорусы. Христос Воскрес». Как прошел визит Президента на малую родину? Подробности здесь.

В праздник Светлой Пасхи Александр Лукашенко на своей малой родине в Копыси – в Храме Преображения Господня. Это уже многолетняя традиция: встречать Христово Воскресение в маленьких церквушках и уютных храмах. В таких местах особая атмосфера, благодаря которой ты словно на самом деле стоишь перед Богом.