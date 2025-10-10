Встречаются примерно у 10% детей – что такое СДВГ, объяснила дифектолог

Число диагнозов синдрома дефицита внимания и гиперактивности растет в геометрической прогрессии. По данным ВОЗ признаки СДВГ встречаются примерно у 10 % детей. Основные проявления делят на три группы: невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Иногда присутствуют все три, иногда преобладает только один. Кто-то постоянно теряет вещи, кто-то не может планировать время, кто-то ерзает на месте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ирина Щербо, дефектолог, логопед, нейропсихолог:

Это врожденная особенность. Заметить такого ребенка действительно очень просто. На детской площадке его сразу видно – это те дети, которые не сидят в песочке. Носятся кругами по детской площадке – то он тут, то он там. Тут он залез, тут он что-то сделал. У таких детей трудности концентрации внимания на какой-то одной деятельности. С самого рождения у этих детей, так сказать, повышенная возбудимость. В плане того, что родитель жалуется, что были трудности со сном. Эти дети были более активны, чем их сверстники. Их было тяжело уложить, накормить, усадить поиграть вместе с собой. Все происходило только по их сценариям. Это были очень активные дети с повышенным травматизмом в детстве.

Ученые доказали: СДВГ – это нейробиологическое состояние, а не просто непослушание. У людей с этим диагнозом по-другому работает префронтальная кора мозга – зона, отвечающая за контроль, внимание и планирование. Дофаминовая система тоже функционирует иначе, из-за чего мозгу труднее удерживать концентрацию.