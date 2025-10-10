Спартакиадой СДЮШОР и соревнованиями по троеборью завершился сезон белорусских конников
Белорусские троеборцы завершили сезон, последними на старт вышли юные конники. Ратомка принимала сразу два турнира – республиканскую Спартакиаду СДЮШОР и соревнования по троеборью. Всего за награды спорили 60 сильнейших пар страны до 18 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Классическая схема прохождения турнира троеборья – это манежная езда, полевые испытания и конкур. Юные всадники в осенний период соревнуются в манеже, где установлено 16 препятствий уровня двух звезд, ну а напрыгать на одну – достаточно и меньше.
Высота конструкций не выше 1 метра 15 сантиметров. Кросс-дизайнер на этот раз стилизовал барьеры в теме «Хэллоуин». Итак, победителем спартакиады стала Милла Левицкая.
Милла Левицкая, победительница Республиканской спартакиады СДЮШОР по троеборью:
Первое место первый раз, а так было два вторых. Конкуренция была очень сильная, потому что первый раз ехали две звезды в манеже. Моя мечта – выполнить мастера спорта международного класса.
Подробности в видео.
Троеборцы завершили сезон весьма успешно, тренерский штаб делает большие ставки на подрастающее поколение.
Владимир Краевский, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:
Конечно, довольны соревнованиями, потому что приехали все школы, которые развивают у нас в стране троеборье. Очень отрадно, что во всех школах есть сильные пары, есть сильный задел на будущее. И у нас, конечно, девчонки, мальчишки и юноши очень неплохо себя показали.