Спартакиадой СДЮШОР и соревнованиями по троеборью завершился сезон белорусских конников

Белорусские троеборцы завершили сезон, последними на старт вышли юные конники. Ратомка принимала сразу два турнира – республиканскую Спартакиаду СДЮШОР и соревнования по троеборью. Всего за награды спорили 60 сильнейших пар страны до 18 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Классическая схема прохождения турнира троеборья – это манежная езда, полевые испытания и конкур. Юные всадники в осенний период соревнуются в манеже, где установлено 16 препятствий уровня двух звезд, ну а напрыгать на одну – достаточно и меньше.

Высота конструкций не выше 1 метра 15 сантиметров. Кросс-дизайнер на этот раз стилизовал барьеры в теме «Хэллоуин». Итак, победителем спартакиады стала Милла Левицкая.