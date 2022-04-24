«Тут расстрелянные люди». Белорус был 11-летним мальчиком, когда своими глазами увидел эти жуткие вещи

Новости Беларуси. Белорусы вспоминают о своих героях не только 9 Мая, не только время от времени. Сохранить историю и правду о той войне, о подвигах, которые совершил наш народ-победитель, – это конституционная обязанность уже современных белорусов и даже дело чести, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И об этом в Беларуси знает каждый школьник. По крайней мере для этого прикладывают максимум усилий. Так, в преддверии Дня Победы буквально в каждой школе проходят уроки памяти, чтобы вынести уроки будущего. А мы тем временем узнаем все новые факты о том, что на самом деле происходило на белорусских землях во время Великой Отечественной и понимаем, что нам еще многое предстоит узнать и переосмыслить о той войне. Некоторые кадры и факты этого репортажа буквально шокируют. Так что мы просим ограничить просмотр для детей. На раскопках истории побывала Анастасия Ярощик-Корниенко. Вот так шаг за шагом земля раскрывает сокрытое. Увиденное шокирует. Здесь плачут даже мужчины.

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Когда видишь останки, а, если посмотреть по возрасту, это в основном молодые, крепкие 25-летние, 30-летние люди, которым жить да жить. Немецко-фашистские захватчики целенаправленно уничтожали народы Советского Союза, в частности белорусов.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Еще в 1959 году здесь, на 9-м километре Московского шоссе установили обелиск. Местные точно знали, что во времена Великой Отечественной войны в этих лесах происходила жуткая трагедия. И чтобы сохранить память о погибших, и установили обелиск. Еще в 90-х поисковые отряды пытались разыскать те самые расстрельные ямы, но тщетно. И только сейчас, когда открываются архивные документы, все становится на свои места. Десятки лет назад в этих окрестностях Василий Фомович собирал грибы и случайно встретил местного жителя. Он и рассказал о пережитых здесь в детстве жутких событиях.

Василий Чернов, житель Минска:

У него был младший брат, ему было 7 лет. А ему было 11 лет. И они рано-рано утром вышли из этой деревни Копище, матушка их забрала пособирать грибов. Собрали грибов и начали возвращаться назад. В это время они услышали залп. Залпы, крики, гомон какой-то. И на следующий день, он говорит, нам стало интересно, что же там такое стреляло. Прибежали на это место, песком это все присыпано. Говорит, мы смотрим, не можем понять. И только пятна вот эти – крови. Говорит, пятна какие-то. И вдруг раз так, земля… То ли она усаживалась, то ли уплотнялась. Говорит, я как испугался, как крикнул. Старший говорит: тут люди, тут расстрелянные люди.

Урочище Уручье. Прокуроры, следователи, историки, архивисты, судмедэксперты работают вместе в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Эксперты до деталей изучили топографические карты разных периодов, архивные документы. Когда Василий Фомович узнал, что поиски возобновились, сразу же предложил свою помощь. Его воспоминания и стали отправной точкой. Прошлой осенью первая из семи расстрельных ям найдена.

Василий Чернов:

Здесь очень много мирных людей лежит, белорусов. Здесь женщины лежат, были останки. Даже детские попадались. Александр Лугин:

Мы еще, может быть, не совсем поняли, сколько погибло в ходе этой войны, какой урон был нанесен нашему белорусскому народу.

В будущем Василий Фомович намерен лично рассказать молодым поколениям о страшной трагедии, чтобы помнили. А это особенно важно на фоне явно передающегося в западных странах вируса реваншизма: переписывания истории и уничтожения памятников советским воинам-освободителям.