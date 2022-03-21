«Здесь очень горячо сейчас». Кадровый понедельник. Какие изменения в дипкорпусе, образовании и местной вертикали?

Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сферы разные, однако в каждой сейчас нужны люди с твердой рукой. Отдельного внимания требует экономика, в частности сельское хозяйство. Мировой спрос на продовольствие растет, и это дает шанс белорусским аграриям заработать на экспорте. Такую цель Александр Лукашенко озвучил не впервые. Не так давно, посещая с рабочей поездкой витебский регион, глава государства потребовал от управленцев всех уровней исполнительной дисциплины и инициативности (подробности здесь). Подробности в материале Ксении Худолей.

Этот понедельник, как отметил Президент, день нестандартных кадровых решений. Для кандидатов на новые должности наступает горячее время, причем во всех сферах. Объяснять этот тезис для сельского хозяйства излишне. Именно эта зона ответственности сопровождает должность нового вице-премьера страны. Курировать сельское хозяйство в правительстве Президент назначил бывшего заместителя председателя верхней палаты парламента Леонида Зайца. Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам? Подробности здесь. Согласовал Александр Лукашенко и новых руководителей двух крупнейших предприятий. Генеральным директором Белорусской калийной компании стал Алексей Скрага, а «Бобруйскагромаш» возглавил Виктор Филатов. Промышленным гигантам Президент поставил конкретные бизнес-задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Белорусской калийной компании, я очень долго колебался с назначениями здесь. И с вашей кандидатурой, потому что с вами я очень близко не работал. Все-таки должность очень ответственная. Я долго проверял вашу кандидатуру. Не вижу никаких препятствий практически. Вытянете – почет и уважение. Вы можете. Вы знаете внешнюю торговлю, экономику, вы с этим сталкивались. Неважно, какой товар продавать: калий, технику, вооружение. Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно. Направлений, по которым мы можем продвигаться, много. Единственное – чтобы все было честно. Торговать надо везде, в том числе и в Европейском союзе. Уже гвалтом кричат: не хватает удобрений. Пожалуйста, берите рядом. Надо находить пути и работать. Бизнес есть бизнес, он иногда мало зависит от политиков, особенно тех стран, которые нас окружают. Леонид Заяц: надо уделить внимание экспорту в КНР, обеспечить приток валюты. Подробности здесь. Конечно, напутствия перед новым этапом карьерного пути – традиция кадровых встреч у Президента. Между тем к выполнению своих миссий они приступают уже с высокой оценкой руководителя страны.

Александр Лукашенко:

Ребята, я вам очень благодарен, что вы в непростое время идете на службу государственную, становитесь государственными служащими. Хотя вроде и работа у вас сейчас (до назначения) была хорошей, спокойной, нужной народу и государству. Но здесь очень горячо сейчас. Здесь теплее не будет. Поэтому благодарен вам за то, что вы рискнули в это время стать государственными служащими. А государственными людьми вы и так были до назначения.