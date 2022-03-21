Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»

Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома:

К посевной практически полностью готовы. Уже начали внесение минеральных удобрений, начали подсев трав многолетних, уже ведется в районе. Ну и основные задачи Президент поставил – это увеличить производство сельскохозяйственной продукции. То есть сейчас спрос на мировом рынке очень большой, продукты востребованы. Ну и задачи, чтобы больше увеличить объемы. То есть наш район тоже будет увеличивать посевные площади. Уже озимых зерновых увеличены площади, крестоцветных, зерновых, зернобобовых. Ну и также продукция животноводства – тоже будем увеличивать поголовье и соблюдать технологию.

Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам? Подробности здесь.