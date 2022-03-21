Прямой эфир

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»

21 марта 2022 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов и председатель райисполкома. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»-1

Немало работы, предупредил глава государства, у нового председателя Чашникского райисполкома. Александр Быков прежде долгое время был директором филиала Витебского мясокомбината. Вливаться в новую роль председателя ему придется достаточно быстро, посевная кампания – ответственный и важный процесс.  

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»-4

Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома:  
К посевной практически полностью готовы. Уже начали внесение минеральных удобрений, начали подсев трав многолетних, уже ведется в районе. Ну и основные задачи Президент поставил – это увеличить производство сельскохозяйственной продукции. То есть сейчас спрос на мировом рынке очень большой, продукты востребованы. Ну и задачи, чтобы больше увеличить объемы. То есть наш район тоже будет увеличивать посевные площади. Уже озимых зерновых увеличены площади, крестоцветных, зерновых, зернобобовых. Ну и также продукция животноводства – тоже будем увеличивать поголовье и соблюдать технологию.  

Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам? Подробности здесь.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Виктор Филатов # Александр Быков # Алексей Скрага # Игорь Жук # Алеся Абраменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи
21 марта 2022 14:49

В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи

В Минской области идёт ямочный ремонт дорог. Какие объекты починят в Борисове?
21 марта 2022 14:30

В Минской области идёт ямочный ремонт дорог. Какие объекты починят в Борисове?

Черемша, подснежники и фиалки. Какие первоцветы занесены в Красную книгу и что грозит, если их сорвать?
21 марта 2022 14:21

Черемша, подснежники и фиалки. Какие первоцветы занесены в Красную книгу и что грозит, если их сорвать?