Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»

Новости Беларуси. Новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов и председатель райисполкома. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов и председатель райисполкома. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немало работы, предупредил глава государства, у нового председателя Чашникского райисполкома. Александр Быков прежде долгое время был директором филиала Витебского мясокомбината. Вливаться в новую роль председателя ему придется достаточно быстро, посевная кампания – ответственный и важный процесс.
Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома:
К посевной практически полностью готовы. Уже начали внесение минеральных удобрений, начали подсев трав многолетних, уже ведется в районе. Ну и основные задачи Президент поставил – это увеличить производство сельскохозяйственной продукции. То есть сейчас спрос на мировом рынке очень большой, продукты востребованы. Ну и задачи, чтобы больше увеличить объемы. То есть наш район тоже будет увеличивать посевные площади. Уже озимых зерновых увеличены площади, крестоцветных, зерновых, зернобобовых. Ну и также продукция животноводства – тоже будем увеличивать поголовье и соблюдать технологию.
Какие задачи поставил Лукашенко новым управленцам? Подробности здесь.