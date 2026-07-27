На севере Италии вспыхнули массовые беспорядки из-за строительства магистрали

На севере Италии вспыхнули массовые беспорядки: около 20 тысяч противников строительства высокоскоростной магистрали Турин – Лион вышли на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие, недовольные экологическими и экономическими последствиями проекта, забросали стройплощадки камнями, фейерверками и зажигательными смесями. В результате столкновений пострадали более 60 полицейских, сожжены 4 служебные машины. Движение поездов на одном из участков остановлено, часть автомагистрали перекрыта. Строительство тоннеля через Альпы поддерживается Еврокомиссией и оценивается более чем в 25 миллиардов евро.