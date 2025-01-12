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Новости по тегу #Александр Быков

В Беларуси появятся новые отряды спецназначения? Как готовят спецназ – интервью с Александром Быковым
12 января 2025 17:07

В Беларуси появятся новые отряды спецназначения? Как готовят спецназ – интервью с Александром Быковым

Быков: сил и средств более чем достаточно, чтобы обеспечить спокойный ход электоральной кампании
12 января 2025 17:07

Быков: сил и средств более чем достаточно, чтобы обеспечить спокойный ход электоральной кампании

Спецотряды работают в каждой области – о ситуации на белорусской границе рассказали в МВД
12 января 2025 17:06

Спецотряды работают в каждой области – о ситуации на белорусской границе рассказали в МВД

В Полоцке прошли комплексные занятия с военнообязанными добровольцами
18 октября 2024 07:30

В Полоцке прошли комплексные занятия с военнообязанными добровольцами

Снова в строю! Чем уникален новый отряд спецназначения «Честь» – пообщались с бойцами
29 сентября 2024 16:37

Снова в строю! Чем уникален новый отряд спецназначения «Честь» – пообщались с бойцами

Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно
13 июня 2024 14:40

Межведомственные учения «Буря-Антитеррор – 2024» прошли успешно

Лучших солдат срочной службы внутренних войск поощрили трёхсуточными увольнениями
15 марта 2024 11:01

Лучших солдат срочной службы внутренних войск поощрили трёхсуточными увольнениями

Командир СОБР: любые попытки дестабилизации обстановки будут пресекаться жёстко
07 августа 2023 19:05

Командир СОБР: любые попытки дестабилизации обстановки будут пресекаться жёстко

«Они профессионально делают». Военный эксперт назвал предназначение любых вооружённых сил
07 августа 2023 19:04

«Они профессионально делают». Военный эксперт назвал предназначение любых вооружённых сил

Чем сейчас занимаются спецподразделения внутренних войск Беларуси? Рассказал Александр Быков
07 августа 2023 17:47

Чем сейчас занимаются спецподразделения внутренних войск Беларуси? Рассказал Александр Быков

«Они прямым текстом говорят: вы много знаете». Почему ЧВК «Вагнер» выгодно сотрудничество с нашими военными?
07 августа 2023 17:41

«Они прямым текстом говорят: вы много знаете». Почему ЧВК «Вагнер» выгодно сотрудничество с нашими военными?

«Быть на защите государства – это задача общая». Командир спецотряда МВД о том, что делают для безопасности граждан
07 августа 2023 17:26

«Быть на защите государства – это задача общая». Командир спецотряда МВД о том, что делают для безопасности граждан