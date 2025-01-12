Новости по тегу #Александр Быков

«У нас есть серьезный мощный резерв, который готов быстро подставить плечо и встать с нами в строй».
«По поводу экстремистских угроз. Они могут быть открыты, скрыты. Они были, есть, в принципе будут эти угрозы. Но мы работаем, выполняем свое дело, мы готовы ко всему и выполним любую задачу».
«У нас там есть наши отряды, у нас там есть ОМОН, у нас там есть серьезно подготовленные органы внутренних дел в полном штате, хорошо вооруженные, четко знающие свою задачу и выполняющие ее своевременно».
В первый день участники сборов совершенствовали навыки военно-инженерной и медицинской подготовки, а также отрабатывали действия в условиях массовых беспорядков. Второй был посвящен практическим упражнениям на полигоне, включая огневую подготовку и действия при штурме позиций противника.
Бумажные карты и компасы в сторону. Бойцы отряда «Честь» работают исключительно с современными навигационными программами. Да, нынешним добровольцам знания придется подтянуть – многие армейскую карьеру завершили десятки лет назад.
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