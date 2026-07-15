Новости по тегу #Игорь Жук

Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг.
В 2026 году более 117 тысяч учебных мест будет предоставлено на всех уровнях образования, в том числе свыше 93 тысяч – на бюджетной основе.
«По Гродненской области закрепляемость молодых медиков составляет почти 80 %. Это достаточно хороший уровень, но есть к чему стремиться».
Театрализованные представления, выступления вокальных и танцевальных коллективов города, фестиваль сыра, традиционной культуры и батлеечных театров – праздник отмечают масштабно и ярко.
09 октября 2026 13:56
09 октября 2026 13:42
09 октября 2026 13:40
09 октября 2026 13:39
09 октября 2026 13:37
09 октября 2026 13:35
09 октября 2026 13:28
09 октября 2026 12:55