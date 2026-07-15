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Новости по тегу #Игорь Жук

Знак высшего признания! Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске
15 июля 2026 10:34

Знак высшего признания! Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест
02 апреля 2026 07:54

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест

Куда идут работать выпускники медицинских вузов – поговорили с Игорем Жуком
29 июня 2025 14:09

Куда идут работать выпускники медицинских вузов – поговорили с Игорем Жуком

Гродно 896 лет! Как отпраздновали день рождения города?
07 сентября 2024 17:14

Гродно 896 лет! Как отпраздновали день рождения города?

Он встретил Победу под Прагой. Ветеран в свои 104 пишет книгу и занимается наукой
28 апреля 2023 17:16

Он встретил Победу под Прагой. Ветеран в свои 104 пишет книгу и занимается наукой

«Главный фактор долгожительства – много трудиться». В Гродно поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной
28 апреля 2023 13:33

«Главный фактор долгожительства – много трудиться». В Гродно поздравили 104-летнего ветерана Великой Отечественной

«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона
03 июля 2022 17:31

«Золотой запас» Беларуси. В День Независимости в Гродно вручили награды заслуженным жителям региона

«Это очень благородная миссия». Студенты Гродненского медуниверситета сдают безвозмездно кровь
14 апреля 2022 07:31

«Это очень благородная миссия». Студенты Гродненского медуниверситета сдают безвозмездно кровь

«Здесь очень горячо сейчас». Кадровый понедельник. Какие изменения в дипкорпусе, образовании и местной вертикали?
21 марта 2022 19:14

«Здесь очень горячо сейчас». Кадровый понедельник. Какие изменения в дипкорпусе, образовании и местной вертикали?

Ректор Гродненского медуниверситета: Президент определил приоритетные направления в работе с молодёжью
21 марта 2022 17:42

Ректор Гродненского медуниверситета: Президент определил приоритетные направления в работе с молодёжью

«Тогда всё-таки председатели были активнее». Лукашенко вспомнил, как работала местная власть при Советах
21 марта 2022 16:45

«Тогда всё-таки председатели были активнее». Лукашенко вспомнил, как работала местная власть при Советах

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»
21 марта 2022 14:53

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»