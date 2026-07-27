На окраине Рима реализуют один из самых масштабных климатических проектов Европы

На окраине Рима реализуют один из самых жестких климатических проектов Европы. Огромный жилой массив 1970-х годов, десятилетиями находившийся в состоянии упадка, превращают в климатический щит для 4,5 тысячи жителей. Евросоюз делает район тестовой площадкой для климатической адаптации в условиях стремительного потепления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город фиксирует экстремальные показатели: более 40 дней выше 35 градусов и свыше 100 ночей, когда температура не падает ниже 20. Это третий по жаре год за три десятилетия. Бетонные кварталы перегреваются, инфраструктура трещит под давлением. Создаются энергоэффективные пространства, способные выдерживать пиковые температуры. Одно из помещений превратили в климатическое убежище: внутри на 10 градусов ниже, чем на улице. Проект включает агрессивное озеленение. На месте бывших заброшенных территорий формируют новый парк, высаживают тысячи деревьев и кустарников. Создаются зоны отдыха и спортивные площадки. Урбанисты подчеркивают: в перегретом районе даже одна точка тени меняет условия жизни.

Джузеппе Батталья, член городского совета Рима:

Мы работаем над тем, чтобы противостоять климатическим изменениям, которые превращают город с привычным средиземноморским климатом в территорию с объективно тропическими условиями. И значительная часть работ направлена именно на это.

Большая часть работ завершена до дедлайна. Оставшиеся объекты будут готовы к концу августа. Рим показывает, как Европа вынуждена перестраивать города под климатическое давление, где жара перестала быть сезоном – она стала фактором ежедневного риска.