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Новый вице-премьер, директора предприятий и дипломаты. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

21 марта 2022 08:39
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Зайца Леонида Константиновича – заместителем премьер-министра;

Барановского Валерия Валерьевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Никарагуа по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Быкова Александра Петровича – председателем Чашникского райисполкома;

Скраги Алексея Владимировича – генеральным директором ОАО «Белорусская калийная компания»;

Филатова Виктора Геннадьевича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

Жука Игоря Георгиевича – ректором Гродненского государственного медицинского университета;

Абраменко Алеси Николаевны – заместителем министра экономики;

Варанкова Руслана Николаевича – Генеральным консулом Беларуси в Хошимине (Вьетнам);

Харлап Татьяны Викторовны – Генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай);

Гуриновича Михаила Александровича – начальником Секретариата Совета Республики.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Валерий Барановский # Александр Быков # Алексей Скрага # Виктор Филатов # Игорь Жук # Алеся Абраменко # Руслан Варанков # Татьяна Харлап # Михаил Гуринович

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