Новый вице-премьер, директора предприятий и дипломаты. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Зайца Леонида Константиновича – заместителем премьер-министра;
Барановского Валерия Валерьевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Никарагуа по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Быкова Александра Петровича – председателем Чашникского райисполкома;
Скраги Алексея Владимировича – генеральным директором ОАО «Белорусская калийная компания»;
Филатова Виктора Геннадьевича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
Жука Игоря Георгиевича – ректором Гродненского государственного медицинского университета;
Абраменко Алеси Николаевны – заместителем министра экономики;
Варанкова Руслана Николаевича – Генеральным консулом Беларуси в Хошимине (Вьетнам);
Харлап Татьяны Викторовны – Генеральным консулом Беларуси в Гонконге (Китай);
Гуриновича Михаила Александровича – начальником Секретариата Совета Республики.