Цены на топливо в Польше установили новый рекорд. Так, стоимость 95-го бензина и дизельного топлива превысили отметку в 8 злотых за литр. Это около двух евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты говорят, что это только начало и горючее будет и дальше опасно дорожать. Причины нарастающего кризиса в том, что на польские нефтеперерабатывающие заводы стало поступать меньше нефти из-за ситуации в Ормузском проливе и запрете ее экспорта из России. Кроме того, правительство свернуло программу снижения цен на топливо, которая обошлась бюджету в более чем миллиард евро. И в кабмине исключили возможность возвращения к снижению стоимости бензина и дизеля.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы не можем бесконечно финансировать это из государственного бюджета. Мы и так долго держались, поддерживая самые низкие цены на топливо в Европе, но у устойчивости этого бюджета тоже есть свои пределы.

Рост стоимости доставки топлива уже отразится на ценах на продукты питания. Кроме того, турфирмы уже готовятся к серьезным убыткам. Так как подорожание топлива заставит большинство поляков отменить поездки в популярные курортные места и провести отпуск дома.