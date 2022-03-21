«Тогда всё-таки председатели были активнее». Лукашенко вспомнил, как работала местная власть при Советах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я был в Витебске недавно, вы в теме. Вы знаете, что будет непросто, и большая нагрузка ляжет на плечи председателя райисполкома. Надо откровенно сказать, что они у нас на всю катушку, если можно так выразиться, не были задействованы. Я даже сравниваю советский период: председатели райисполкомов, когда еще первые секретари райкомов решали многие вопросы – большая разница. Тогда все-таки председатели были активнее, хотя надо признать, что нагрузка на вас двойная. Сейчас нет райкомов партии, все сосредоточено у вас. Но я как-то около 10 лет назад (ты должен помнить это) предложил, что, если очень тяжело, давайте некие структуры возродим. Кадры, идеология и так далее – снимем с вас нагрузку. Почти все в один голос: не надо, мы сами справимся.

Вы правильно понимали, что, конечно, и контроль увеличится, да и давление, излишний контроль будет. Я тогда подумал: раз вы решили справиться с этими полномочиями, отступил от этой идеи. У меня ее на сегодня нет. Потому что последние кампании (тяжелая президентская и не самая легкая по референдуму) прошли достойно, и, в общем-то, система работает. Поэтому нет необходимости ее ломать или вводить какие-то дополнительные направления деятельности и под это какие-то структуры.