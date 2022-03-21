Почему контекстная реклама на YouTube уступила место политической? Объясняет директор сайта СТВ

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы за кадром стали говорить о том, что все-таки агитбригады должны существовать, как бы это ни звучало по-советски. Но вдруг оказывается, что то, над чем мы смеялись 30 лет назад, вдруг оказалось самым нужным и полезным.

Алена Сырова, СТВ:

Это может быть такой профилактикой, каким-то ликбезом для людей. Но когда ты открываешь YouTube и на тебя просто шквал рекламы, ну, наверное, не все люди эмоционально сильны для того, чтобы противостоять. Насколько можно отфильтровать ту рекламу, которая появляется? Когда открываешь мультики или блог про косметику, то не рассчитываешь увидеть кадры из Украины.

Кирилл Казаков:

Когда на YouTube на СТВ отключили рекламу? В августе 2020 года, потому что как раз тогда этой рекламой, уже таргетированной, политической, завалили практически весь канал, так?