Почему контекстная реклама на YouTube уступила место политической? Объясняет директор сайта СТВ

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы за кадром стали говорить о том, что все-таки агитбригады должны существовать, как бы это ни звучало по-советски. Но вдруг оказывается, что то, над чем мы смеялись 30 лет назад, вдруг оказалось самым нужным и полезным.
Алена Сырова, СТВ:
Это может быть такой профилактикой, каким-то ликбезом для людей. Но когда ты открываешь YouTube и на тебя просто шквал рекламы, ну, наверное, не все люди эмоционально сильны для того, чтобы противостоять. Насколько можно отфильтровать ту рекламу, которая появляется? Когда открываешь мультики или блог про косметику, то не рассчитываешь увидеть кадры из Украины.
Кирилл Казаков:
Когда на YouTube на СТВ отключили рекламу? В августе 2020 года, потому что как раз тогда этой рекламой, уже таргетированной, политической, завалили практически весь канал, так?
Антонина Бутор, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Тогда мы ее и отключили. Но, к сожалению, до 2021 года она была отключена, а потом YouTube решил, что все-таки пускай у нас будет реклама – YouTube нужны деньги. И он пропихивает эту же рекламу во все видео: они в доступе по ссылке, они в открытом доступе. В любые. И сколько заплатят – столько рекламы и будет.
Кирилл Казаков:
Раньше мы все говорили о том, что я открываю, например, какой-то сайт. Например, я хочу купить себе газонокосилку.
Антонина Бутор:
Да, контекстная реклама.
Кирилл Казаков:
После этого таргетированная реклама в YouTube постоянно выдает эту газонокосилку. Сейчас изменилась ситуация? Те же самые газонокосилки или все же что-то про Украину?
Антонина Бутор:
Сейчас уже даже больше про Украину будет, чем про газонокосилки.
Кирилл Казаков:
То есть бизнес уступил место политике?
Антонина Бутор:
Да, потому что за политическую рекламу больше платят.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Перекупили. Чего это уступил? Бизнес более крутого масштаба перекупил газонокосилки – и все. С газонокосилками будет потом. Дайте сначала Украину повалить или Беларусь.
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