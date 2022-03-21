«Мы в этом плане экономически безопасны». Почему новый директор «Бобруйскагромаша» не боится санкций?

Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается бобруйской техники, единственное требование главы государства – качество. Сейчас производитель в весьма выгодном положении: в отличие от западных конкурентов, космические цены на энергоресурсы нам не грозят, а значит и себестоимость сельхозмашин не взлетит. Произвести и продать технику, найти дополнительные экспортные ниши – вот главное. К тому же, отметил Президент, подставить плечо новому директору в первое время будет готова экс-глава компании Надежда Лазаревич.

Виктор Филатов, генеральный директор Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Основные задачи – это приоритетные направления на рынках, на традиционных рынках: это обеспечение покупательского спроса, а также работа на рынках дальнего зарубежья. Это закрепление на позициях и, соответственно, доминирование на них.

Что касается текущей деятельности холдинга «Бобруйскагромаш», то Президент высоко оценил нашу деятельность, наши финансово-экономические результаты. Что касается санкций и экономической ситуации, то, в принципе, последние три года мы хорошо работали по программе импортозамещения с нашим Министерством промышленности. Соответственно, мы практически на 98 % создаем технику из комплектующих, которые сделаны в странах СНГ, поэтому мы в этом плане экономически безопасны.

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