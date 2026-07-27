Набережную реки Солянка в Старых Дорогах украсили скульптуры сказочных персонажей – работы известного белорусского художника и скульптора Владимира Каноника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техно-фигуры гармонично вписались в ансамбль с полюбившимся горожанам водяным колесом на мельнице – теперь набережная обрела завершенный волшебный облик. Это популярное место для прогулок: вдоль реки проложена велодорожка и установлены скамейки для отдыха.

Наталья Держанович, заместитель директора Стародорожского ЖКХ:

Набережная реки Солянка пользуется у жителей и гостей нашего города большой популярностью. Мы постоянно обновляем это место новыми элементами благоустройства. На реке Солянка разместилась сказочная пара – русалки и водяного. Композиция стала украшением нашей набережной. Это место стало по истину волшебным и атмосферным. И появилась новая локация для фотографий. В планах у нас много задумок и идей, чтобы сделать еще более красивее и уютнее наш город.

В ближайшее время в райцентре появятся новые малые архитектурные формы – в частности, круговые качели.