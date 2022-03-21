Леонид Заяц: надо уделить внимание экспорту в КНР, обеспечить приток валюты

Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сферы разные, однако в каждой сейчас нужны люди с твердой рукой.

Аграрный сектор – близкая сфера для нового заместителя премьер-министра, именно с ней так или иначе была связана работа Леонида Зайца в разных должностях. И в качестве профильного министра, и в роли губернатора могилевского региона он хорошо изучил успехи и сложности отечественного сельхозпроизводства.

Посевная 2022 года озадачивает аграриев еще глобальнее. Мировой спрос на продовольствие и экономические перипетии открывают для белорусского сельского хозяйства уникальные экспортные перспективы. Виденье, как использовать этот шанс, есть.