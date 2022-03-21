Леонид Заяц: надо уделить внимание экспорту в КНР, обеспечить приток валюты
Новости Беларуси. Рабочая неделя Президента началась с кадровых назначений. В списке – новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов, председатель райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сферы разные, однако в каждой сейчас нужны люди с твердой рукой.
Аграрный сектор – близкая сфера для нового заместителя премьер-министра, именно с ней так или иначе была связана работа Леонида Зайца в разных должностях. И в качестве профильного министра, и в роли губернатора могилевского региона он хорошо изучил успехи и сложности отечественного сельхозпроизводства.
Посевная 2022 года озадачивает аграриев еще глобальнее. Мировой спрос на продовольствие и экономические перипетии открывают для белорусского сельского хозяйства уникальные экспортные перспективы. Виденье, как использовать этот шанс, есть.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Беларусь должна прочно занять ниши. Самый ближайший рынок – Российская Федерация. Надо уделить внимание экспорту в Китайскую Народную Республику, обеспечить приток валюты в Республику Беларусь через объемы реализации и качество производимой продукции. Есть возможность в настоящий момент выровнять в некоторой степени финансово-экономическое состояние хозяйств Республики Беларусь: улучшить их платежеспособность, повысить заработную плату труженикам сельского хозяйства, достойно вести дело. Мощностей, безусловно, достаточно, мы в последние годы очень серьезно технически переоснастились и технологически прибавили. Наша продукция очень почитаема у потребителей зарубежных стран.
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