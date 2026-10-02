Беларусь выражает солидарность с пострадавшими и надеется на скорейшую деэскалацию напряженности.
При этом белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления.
Накануне в горном регионе Гурия экскурсионный микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, сорвался в глубокое ущелье. На опасном повороте водитель не справился с управлением.
Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью.
Белорусская сторона выразила готовность оказывать дальнейшее содействие по каналам спецслужб.
Такое решение стало результатом договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте Президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой Индонезии Прабово Субианто.
Минск представит свое видение обстоятельств атаки беспилотника по белорусскому автобусу.
Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище».
Удар по гражданскому транспорту строго осудили в ООН, СНГ и ОДКБ
Во внешнеполитическом ведомстве произошедшее расценили как акт терроризма против мирного населения и потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений.
12 мая польские правоохранители, по пока не установленным причинам, приняли группу белорусов за членов преступной группировки. Эта грубая ошибка привела к применению оружия и, как следствие, к ранению нашего соотечественника.
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил: «Мы не позволим сделать себя губернией. Мы не будем управляться как Беларусь». Высказывание политика, при чем публичное, – не могло остаться вне внимания.
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