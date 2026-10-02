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Новости по тегу #Руслан Варанков

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей
02 октября 2026 16:58

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей

Решение Киева прекратить соглашение о ядерном оповещении угрожает безопасности граждан – МИД
21 сентября 2026 13:47

Решение Киева прекратить соглашение о ядерном оповещении угрожает безопасности граждан – МИД

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии
13 августа 2026 11:06

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью
03 августа 2026 13:56

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью

Варшава с должным вниманием отнеслась к информации о подготовке теракта в Польше – МИД
24 июля 2026 18:42

Варшава с должным вниманием отнеслась к информации о подготовке теракта в Польше – МИД

Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси
17 июля 2026 10:38

Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси

Беларусь запросила срочный созыв Совбеза ООН
26 июня 2026 16:52

Беларусь запросила срочный созыв Совбеза ООН

Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод
25 июня 2026 11:50

Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод

МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста
18 июня 2026 11:08

МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

В МИД Беларуси прокомментировали атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми
17 июня 2026 14:26

В МИД Беларуси прокомментировали атаку дрона ВСУ на автобус с белорусскими детьми

СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси
20 мая 2026 19:38

СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси

МИД Беларуси оценил «сбалансированный» прозападный курс Еревана
04 мая 2026 17:04

МИД Беларуси оценил «сбалансированный» прозападный курс Еревана