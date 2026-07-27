В Сиэтле неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля – есть жертвы

Два человека погибли, еще пятеро, в том числе пятилетний ребенок, получили ранения в результате стрельбы на кулинарном фестивале в центре Сиэтла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл огонь по многочисленным посетителям мероприятия. После чего возникла паника. Люди начали разбегаться и прятаться в торговых палатках. Воспользовавшись суматохой злоумышленник успел скрыться с места преступления. Район происшествия оцеплен, в городе идет масштабная полицейская операция по его поиску. Мотивы и личность нападавшего неизвестны.