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В Сиэтле неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля – есть жертвы

27 июля 2026 08:35
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Два человека погибли, еще пятеро, в том числе пятилетний ребенок, получили ранения в результате стрельбы на кулинарном фестивале в центре Сиэтла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиэтле неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля – есть жертвы-2

Неизвестный открыл огонь по многочисленным посетителям мероприятия. После чего возникла паника. Люди начали разбегаться и прятаться в торговых палатках. Воспользовавшись суматохой злоумышленник успел скрыться с места преступления. Район происшествия оцеплен, в городе идет масштабная полицейская операция по его поиску. Мотивы и личность нападавшего неизвестны.

# Новости США

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