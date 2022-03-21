«Надо перехватывать инициативу и инфоповестку». Почему люди так быстро ведутся на фейки?
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:
Уважаемые коллеги, можете на меня обижаться, но, по-моему, мы усаживаем себя в теплую ванну сейчас. Если мы говорим об определенных группах населения, то молодые люди не то что газет не читают, они их в руках не держат. Мир вокруг нас ушел в цифру. Запретить что-то – у меня на всех гаджетах есть VPN, я могу зайти на любой ресурс, который мне нужен по профессиональной компетенции, то есть запретить не вариант, а вот научить разбираться, где котлеты, а где мухи – это абсолютно реально. Как это сделать?
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
И сколько лет на это уйдет? Я думаю, что это надо решать комплексно. Дело в том, что в информационной войне мы выиграть не можем, мне кажется, по трем причинам. Первое – интернет, YouTube, Facebook, Instagram – это американские придумки. Они хозяева.
Геннадий Казакевич:
А не надо выигрывать.
Андрей Муковозчик:
А что нужно?
Геннадий Казакевич:
Надо перехватывать инициативу и инфоповестку.
Андрей Муковозчик:
С этим согласен. Второе – количество фейков и лжи.
Алена Сырова, СТВ:
Надо перехватывать повестку, создавать что-то свое. Но, наверное, глупо надеяться, что какой-то альтернативный Instagram станет более популярным.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как перехватывать?
Геннадий Казакевич:
С профессиональной точки зрения мы должны понимать, что у нас во внутренней повестке, что во внешней, что интересует читательскую или потребительскую аудиторию с точки зрения информации. Соответственно, понимая это, мы можем адекватно имеющимися у нас силами и средствами пытаться на это влиять. Это абсолютно реально сделать.
Кирилл Казаков:
Вы сейчас говорите как медиаменеджер.
Геннадий Казакевич:
Я говорю, что делает сейчас подразделение в МВД, не буду говорить, какое. Вы сами спрашивали: правда ли, что в Украине огромные деньги вкладываются в информационную войну. Не только деньги, но еще и технологии западные. И центры специальных операций, один из которых, к слову, находится на территории Украины, они успешно на этом работают. Мы, к сожалению, с 2020 года учились на своих ошибках. Но мы учимся очень быстро. Как военные говорят, перестраиваемся на марше. Соответственно, в моем понимании, наиболее эффективный способ влиять на аудиторию потребителей информации – это научить разбираться людей. Отличить ложь от правды в интернете практически невозможно.
Кирилл Казаков:
Вырванная из контекста видео или фраза может сделать все что угодно.
Алена Сырова:
Или заголовок неправильно сформулированный, а дальше никто не открывает.
Геннадий Казакевич:
Совершенно верно. Попытаться наше молодое поколение научить читать дальше: не только нотацию в книжке, но и само произведение. Хотя бы через страницу.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Если мы говорим об информации. Вы, Кирилл, начали с анекдота. Я хотел бы нечто похожее сказать. Мы говорим о том, что информация в современном мире играет определяющую роль. И эта идея не нова. Наполеону приписывают фразу, что хорош всем, но у него есть один недостаток – на нем нельзя сидеть. Поэтому мы последние два года прибываем в новой реальности, когда на своем собственном примере мы увидели, насколько серьезным инструментом, оружием является информация. Если мы говорим о том, как ее использовать, в том числе и в информационных войнах, нужно принять несколько допущений. Во-первых, аудитория читательская и зрительская разная, она сегментирована по возрасту, по месту проживания, нужна разная информация, на уровне зрителей «Столичного телевидения», на уровне читателей районных газет. Ведь не только посредством источников информации широких, открытых мы формируем общественное мнение. Я сошлюсь на опыт подготовки к референдуму. Было очень много поездок самых различных. На мой взгляд, очень не хватает такой коммуникации, взаимодействия с аудиторией, которая была в трудовых коллективах, в студенческих группах, которая сейчас продолжается. Потому что очень важно, когда в аудитории находится живой человек, которого люди видели по телевизору, читали в газете, который авторитетен.
Кирилл Казаков:
Соглашусь с вами, потому что человеку можно просто задать 2-3 вопроса и понять, насколько он правдив.
Николай Мысливец:
И ты от него увидишь это живое общение. То же самое касается возрастных групп. По поводу газет, да, возможно, мы не так часто или крайне редко видим молодежь, читающую газету, но не будем забывать, все газеты представлены в электронном формате в интернете.
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