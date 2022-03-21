«Надо перехватывать инициативу и инфоповестку». Почему люди так быстро ведутся на фейки?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

Уважаемые коллеги, можете на меня обижаться, но, по-моему, мы усаживаем себя в теплую ванну сейчас. Если мы говорим об определенных группах населения, то молодые люди не то что газет не читают, они их в руках не держат. Мир вокруг нас ушел в цифру. Запретить что-то – у меня на всех гаджетах есть VPN, я могу зайти на любой ресурс, который мне нужен по профессиональной компетенции, то есть запретить не вариант, а вот научить разбираться, где котлеты, а где мухи – это абсолютно реально. Как это сделать? Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

И сколько лет на это уйдет? Я думаю, что это надо решать комплексно. Дело в том, что в информационной войне мы выиграть не можем, мне кажется, по трем причинам. Первое – интернет, YouTube, Facebook, Instagram – это американские придумки. Они хозяева. Геннадий Казакевич:

А не надо выигрывать. Андрей Муковозчик:

А что нужно? Геннадий Казакевич:

Надо перехватывать инициативу и инфоповестку.

Андрей Муковозчик:

С этим согласен. Второе – количество фейков и лжи. Алена Сырова, СТВ:

Надо перехватывать повестку, создавать что-то свое. Но, наверное, глупо надеяться, что какой-то альтернативный Instagram станет более популярным. Кирилл Казаков, СТВ:

Как перехватывать? Геннадий Казакевич:

С профессиональной точки зрения мы должны понимать, что у нас во внутренней повестке, что во внешней, что интересует читательскую или потребительскую аудиторию с точки зрения информации. Соответственно, понимая это, мы можем адекватно имеющимися у нас силами и средствами пытаться на это влиять. Это абсолютно реально сделать.

Кирилл Казаков:

Вы сейчас говорите как медиаменеджер. Геннадий Казакевич:

Я говорю, что делает сейчас подразделение в МВД, не буду говорить, какое. Вы сами спрашивали: правда ли, что в Украине огромные деньги вкладываются в информационную войну. Не только деньги, но еще и технологии западные. И центры специальных операций, один из которых, к слову, находится на территории Украины, они успешно на этом работают. Мы, к сожалению, с 2020 года учились на своих ошибках. Но мы учимся очень быстро. Как военные говорят, перестраиваемся на марше. Соответственно, в моем понимании, наиболее эффективный способ влиять на аудиторию потребителей информации – это научить разбираться людей. Отличить ложь от правды в интернете практически невозможно.

Кирилл Казаков:

Вырванная из контекста видео или фраза может сделать все что угодно. Алена Сырова:

Или заголовок неправильно сформулированный, а дальше никто не открывает. Геннадий Казакевич:

Совершенно верно. Попытаться наше молодое поколение научить читать дальше: не только нотацию в книжке, но и само произведение. Хотя бы через страницу.