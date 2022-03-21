«Проще всего что-то запретить». Как оградить детей от фейков?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, неужели мы можем только исключительно в интернете бороться с журналистами? Или мы можем на законодательном уровне принимать крайне специфические, радикальные методы? Готовы ли мы на законодательном уровне запретить все продукты Meta?