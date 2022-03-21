Прямой эфир

«Проще всего что-то запретить». Как оградить детей от фейков?

21 марта 2022 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, неужели мы можем только исключительно в интернете бороться с журналистами? Или мы можем на законодательном уровне принимать крайне специфические, радикальные методы? Готовы ли мы на законодательном уровне запретить все продукты Meta?

«Проще всего что-то запретить». Как оградить детей от фейков?-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Знаете, проще всего что-то запретить. На любой запрет появится все равно другой вид социальной сети. Кто-то придет, это неминуемо. Поэтому не столько мы должны запрещать на данном этапе, мы должны использовать более активно с точки зрения позитивных возможностей и СМИ. Я коллегу поддержал бы: именно на региональном уровне использовать сегодня районные газеты. Районные газеты очень адекватно воспринимаются нашим населением.

Анжелика Сафонова, психолог:
А что делать с детьми, которые не читают газет?

Кирилл Казаков:
Родители, в данном случае только родители.

«Проще всего что-то запретить». Как оградить детей от фейков?-4

Анжелика Сафонова:
Это здорово, если родители адекватные.

Виктор Лискович:
Например, на меня реклама никакого влияния не оказывает.

Кирилл Казаков:
А на детей? Вот мультик увидел в YouTube или TikTok, смотрит.

«Проще всего что-то запретить». Как оградить детей от фейков?-7

Виктор Лискович:
Скажу так: надо чтобы дети меньше были в социальных сетях. Например, моего внука приучили родители таким образом, что он только 15-20 минут смотрит телевизор и все на этом.

Читайте также:  

Украина или рассада? Вот какие темы больше интересуют читателей сайта СТВ  

Доверяют или нет? В Институте социологии рассказали, какие СМИ предпочитают белорусы  

Есть ли в Беларуси цензура? Мнение председателя Белорусского союза журналистов  

# Государственная информационная политика # общество # Кирилл Казаков # Виктор Лискович # Анжелика Сафонова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Геноцид, произошедший в Беларуси, не должен повториться. О чём говорила белорусская молодёжь в Хатыни?
21 марта 2022 18:54

Геноцид, произошедший в Беларуси, не должен повториться. О чём говорила белорусская молодёжь в Хатыни?

Разработан план реконструкции футбольного стадиона «Трактор»: будет построен объект мирового уровня
21 марта 2022 18:47

Разработан план реконструкции футбольного стадиона «Трактор»: будет построен объект мирового уровня

Telegram в третий раз удалил канал ГУБОПиК. Эксперты объяснили, почему это делается и будет ли эффект
21 марта 2022 18:38

Telegram в третий раз удалил канал ГУБОПиК. Эксперты объяснили, почему это делается и будет ли эффект