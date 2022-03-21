«Проще всего что-то запретить». Как оградить детей от фейков?
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, неужели мы можем только исключительно в интернете бороться с журналистами? Или мы можем на законодательном уровне принимать крайне специфические, радикальные методы? Готовы ли мы на законодательном уровне запретить все продукты Meta?
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Знаете, проще всего что-то запретить. На любой запрет появится все равно другой вид социальной сети. Кто-то придет, это неминуемо. Поэтому не столько мы должны запрещать на данном этапе, мы должны использовать более активно с точки зрения позитивных возможностей и СМИ. Я коллегу поддержал бы: именно на региональном уровне использовать сегодня районные газеты. Районные газеты очень адекватно воспринимаются нашим населением.
Анжелика Сафонова, психолог:
А что делать с детьми, которые не читают газет?
Кирилл Казаков:
Родители, в данном случае только родители.
Анжелика Сафонова:
Это здорово, если родители адекватные.
Виктор Лискович:
Например, на меня реклама никакого влияния не оказывает.
Кирилл Казаков:
А на детей? Вот мультик увидел в YouTube или TikTok, смотрит.