«Зарплаты выше в разы». Как российский рынок стал премиальным для белорусских айтишников?
Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Есть вопрос сегодня с точки зрения мотивации: российский рынок, особенно IT, премиальный стал, после западного естественно, но зарплаты выше в разы, чем в Беларуси. Поэтому есть угроза, что будет вымывание инженерного состава, об этом тоже надо думать. Я не говорю, что запретить, но об этом надо думать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Георгий Васильевич, а как же вот эта релокация в любую страну, точку мира, а какая разница, на какую компанию работаешь? Если наши айтишники работали в ПВТ в Минске и зарабатывали от американской компании…
Георгий Гриц:
Кирилл, вы на кого сейчас работаете?
Кирилл Казаков:
Я сейчас на СТВ.
Георгий Гриц:
На западные транснациональные компании? Шутка, конечно. Дело в том, что конечный продукт создавался там. Более того, ряд продуктов, которые были раскручены и в том числе на деньги ПВТ, – World of Tanks – они потом ушли вообще в другую страну и там платят налоги.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Георгий Васильевич, нужно совместные создавать компании, в том числе в ПВТ.
Кирилл Казаков:
«Яндекс» я иногда побаиваюсь, потому что руководство уехало в Израиль – это уже политическая история.
Сергей Дик:
Тут нужно, конечно, фильтровать. Кажется, Российская Федерация рядом, а когда существовал ПВТ, около 7 % компаний всего лишь участвовали в российском IT-рынке.
Георгий Гриц:
Потому что там более премиальный рынок.
Сергей Дик:
И, наоборот, мы участвовали в других зарубежных, знаете каких компаниях, которые уехали и релоцируются в Израиль, США.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Здесь я поддержу в первую очередь. Я покажу, как действуют наши оппоненты. В декабре 2022 года США принимает новую стратегию национальной безопасности, и отдельный блок называется «Технологии». Там отдельный абзац, написано: основной целью сохранения высоких темпов экономического роста является технологическое преимущество, которое можно обеспечить только за счет привлечения со всего мира СТЕМ. СТЕМ – это естественные науки, математика. Черным по белому: Госдеп должен содействовать всеми усилиями, чтобы создавать максимально выгодные визовые условия для привлечения специалистов со всего мира. О чем это говорит?
Алена Сырова, СТВ:
Хорошо. Если мы создадим такие условия на территории ЕАЭС, то, о чем говорит Георгий Васильевич, все равно какое-то государство будет более привлекательно, чем другое.
Алексей Авдонин:
Георгий Васильевич говорит все самое главное, что основная прибавочная стоимость, где формируется? Там. Здесь получается один доллар, а там 100 долларов. Кто будет платить больше специалисту?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Почему так происходило раньше? Потому что технологические компании были там. Что такое технологическая компания? Кто ставит задачу, получает продукт и использует. У нас не готовят специалистов для технологических компаний. Уже давно наши компании и руководители тех, кто занимается программированием, поднимали этот вопрос. Нужна подготовка специалистов, должна быть открыта специальность.
Георгий Гриц:
У нас готовят. У нас и магистратура, MBA-менеджеры.
Ирина Новикова:
Это не для этого, вы не о тех менеджерах. Речь идет о менеджерах, которые могут работать на этих платформах и знать все инструменты.
Георгий Гриц:
О них любимых я и говорю.
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