«Зарплаты выше в разы». Как российский рынок стал премиальным для белорусских айтишников?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Есть вопрос сегодня с точки зрения мотивации: российский рынок, особенно IT, премиальный стал, после западного естественно, но зарплаты выше в разы, чем в Беларуси. Поэтому есть угроза, что будет вымывание инженерного состава, об этом тоже надо думать. Я не говорю, что запретить, но об этом надо думать. Кирилл Казаков, СТВ:

Георгий Васильевич, а как же вот эта релокация в любую страну, точку мира, а какая разница, на какую компанию работаешь? Если наши айтишники работали в ПВТ в Минске и зарабатывали от американской компании… Георгий Гриц:

Кирилл, вы на кого сейчас работаете? Кирилл Казаков:

Я сейчас на СТВ. Георгий Гриц:

На западные транснациональные компании? Шутка, конечно. Дело в том, что конечный продукт создавался там. Более того, ряд продуктов, которые были раскручены и в том числе на деньги ПВТ, – World of Tanks – они потом ушли вообще в другую страну и там платят налоги.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Георгий Васильевич, нужно совместные создавать компании, в том числе в ПВТ. Кирилл Казаков:

«Яндекс» я иногда побаиваюсь, потому что руководство уехало в Израиль – это уже политическая история. Сергей Дик:

Тут нужно, конечно, фильтровать. Кажется, Российская Федерация рядом, а когда существовал ПВТ, около 7 % компаний всего лишь участвовали в российском IT-рынке. Георгий Гриц:

Потому что там более премиальный рынок. Сергей Дик:

И, наоборот, мы участвовали в других зарубежных, знаете каких компаниях, которые уехали и релоцируются в Израиль, США.