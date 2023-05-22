«Все хотят с нами кооперироваться». Татьяна Лугина рассказала про успех белорусской одежды

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. Кирилл Казаков, СТВ:

Этот период благоденствия сколько может продлиться? Президент говорил о том, что любые санкции – это возможности, понятно, что мы пользуемся этими возможностями, это нормальный капитализм. Сколько это может продлиться? Потому что возвращается ZARA и все остальные.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

На здоровье, пусть возвращается. Если «Беллегпром» встанет на ноги в тех регионах… Расскажу реальный пример. Была на международной конференции до всех этих событий. Молдаванка со мной была. Закончилась конференция, делать нечего. Я говорю: «Давай пройдемся по городу, зайдем в магазины». Она говорит: «Ты из Беларуси?» Я отвечаю: «Да». «Чего тебе ходить по магазинам? У вас…» И начинает мне перечислять – я не буду делать рекламы. Кирилл Казаов:

В центре Кишенева бутики – это именно белорусские магазины одежды, это правда. Ирина Новикова:

Да!