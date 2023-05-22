«Все хотят с нами кооперироваться». Татьяна Лугина рассказала про успех белорусской одежды

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Этот период благоденствия сколько может продлиться? Президент говорил о том, что любые санкции – это возможности, понятно, что мы пользуемся этими возможностями, это нормальный капитализм. Сколько это может продлиться? Потому что возвращается ZARA и все остальные.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
На здоровье, пусть возвращается. Если «Беллегпром» встанет на ноги в тех регионах… Расскажу реальный пример. Была на международной конференции до всех этих событий. Молдаванка со мной была. Закончилась конференция, делать нечего. Я говорю: «Давай пройдемся по городу, зайдем в магазины». Она говорит: «Ты из Беларуси?» Я отвечаю: «Да». «Чего тебе ходить по магазинам? У вас…» И начинает мне перечислять – я не буду делать рекламы.
Кирилл Казаов:
В центре Кишенева бутики – это именно белорусские магазины одежды, это правда.
Ирина Новикова:
Да!
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Я вам другое скажу. Мы по итогу работы в 2022 году, понимая, что ситуация временная, в моменте мы, конечно, востребованы, любимы, все хотят с нами кооперироваться, в том числе по продаже товара, мы в легкой промышленности, в частности концерн, особенно крупные предприятия, определили стратегически закреплять нашу долгоиграющую рыночную позицию на конкретно российском регионе через создание совместных предприятий. У нас есть уже фактические рабочие моменты и примеры, когда в регионах Российской Федерации создавали кооперационные цепочки. Когда наша ткань, наши технологии, наши моменты в техпроцессах. Мы видим заинтересованность российских коллег по перешиву штучного товара в текстиле, одежды в виде трикотажа, одежда в виде спецодежды. Причем мы разделяем совместно усилия по продвижению товара. Я, например, абсолютно убеждена, что привлечь их к себе можно только через создание цепочки добавленной стоимости.
Ирина Новикова:
Когда я ехала к вам, закончила читать диплом. У меня учится узбечка, и она прорабатывала – правда, не по легкой промышленности, а по химической – абсолютно ваше предложение. Она просчитала, что выходить нашему предприятию, которое производит химпродукцию, крайне дорого. Нашла узбекское предприятие и предлагает модель, как можно выйти через создание совместного предприятия. Это дешевле. Точно такой же был диплом несколько лет назад, во Францию тоже выходило наше известное предприятие. И я говорю: «Просчитай открытие своего филиала и так далее». Крайне дорого! Только можно торговать, особенно в Западной Европе, через кого-то.
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