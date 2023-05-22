Авдонин: ЕврАзЭС представляет интерес, потому что ни одна страна в мире не сравнится ресурсами

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. Торговля в ЕАЭС выросла на 10% – много это или мало? Ответил экономический аналитик.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы раньше говорили о том, что у нас некая ступенчатая такая история союзных отношений, история интеграций, Союзное государство. Потом мы говорили о СНГ, потом об ЕврАзЭС. Потом, что некие ступени выше, выше и теснее. Сейчас вдруг резко говорим, что у нас и ШОС. И на прошлой неделе появилось БРИКС, в которое мы, может быть, не входим, но Россия входит. Появился даже такой тезис о том, что может возникнуть валюта БРИКС. Я понимаю, что для большинства людей, которые не особо разбираются в экономике, это говорит о том, что появляется такая большая структура, в которую входит четверть населения Земли. Может быть, ЕврАзЭС действительно информационно замылился и уже не такой важный? Или, может, это не до конца понимаем и ЕврАзЭС остается серьезной организацией?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Предельно просто: чтобы создать какую-то валюту, чтобы она была признана другими странами, другими регионами, под этой валютой должно быть что-то. Ресурсы, производство, технологии, золото. Если этого нет, то эта валюта – пшик. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Товарооборот должен быть. Кирилл Казаков:

Но доллар же пшик? Георгий Гриц:

Еще не пшик.