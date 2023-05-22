Авдонин: ЕврАзЭС представляет интерес, потому что ни одна страна в мире не сравнится ресурсами
Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Торговля в ЕАЭС выросла на 10% – много это или мало? Ответил экономический аналитик.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы раньше говорили о том, что у нас некая ступенчатая такая история союзных отношений, история интеграций, Союзное государство. Потом мы говорили о СНГ, потом об ЕврАзЭС. Потом, что некие ступени выше, выше и теснее. Сейчас вдруг резко говорим, что у нас и ШОС. И на прошлой неделе появилось БРИКС, в которое мы, может быть, не входим, но Россия входит. Появился даже такой тезис о том, что может возникнуть валюта БРИКС. Я понимаю, что для большинства людей, которые не особо разбираются в экономике, это говорит о том, что появляется такая большая структура, в которую входит четверть населения Земли. Может быть, ЕврАзЭС действительно информационно замылился и уже не такой важный? Или, может, это не до конца понимаем и ЕврАзЭС остается серьезной организацией?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Предельно просто: чтобы создать какую-то валюту, чтобы она была признана другими странами, другими регионами, под этой валютой должно быть что-то. Ресурсы, производство, технологии, золото. Если этого нет, то эта валюта – пшик.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Товарооборот должен быть.
Кирилл Казаков:
Но доллар же пшик?
Георгий Гриц:
Еще не пшик.
Алексей Авдонин:
Когда мы говорим про ЕАЭС и о том, будет ли представлять ЕАЭС интерес во всем мире, будет. Потому что если посмотреть по количеству тех ресурсов, которые сосредоточены на этой территории, то ни одна страна мира, даже региона не сравнится по ресурсам. Поэтому, конечно, ЕАЭС – это та базисная структура, к которой все хотят присунуться. Только хотят по-разному. Некоторые разделить Россию хотят – те процессы, которые вы упомянули про Казахстан, Армению. Надо говорить, что ЕАЭС развивается не в идеальных условиях, что собрались, давайте-ка объединимся и будем развиваться. Нет, действует Британия, их спецслужбы, Америка со своими спецслужбами политическими, которые ориентированы на то, чтобы разорвать связи, посадить своих политических деятелей, которые бы действовали против интеграции. Поэтому мы должны нашим зрителям четко объяснять те процессы, которые мы видим, какие-то разногласия, это же не из-за того, что национальные элиты действуют в интересах своего государства. Нет, они действуют в интересах Великобритании или США. И, конечно, ориентированы на ослабление наших интеграционных объединений. Понятно, Россия, Беларусь, наши президенты очень четко это понимают. И проводят такие встречи глав государств, чтобы убрать эти разногласия. Сказать: не надо играть в чужие игры, надо идти с теми, кто имеет ресурсы.
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