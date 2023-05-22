Таможенный контроль на границе Беларуси и России – это реально? Спросили у представителя ГТК

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ:

В чате наши зрители пишут о том, что прибыла в Россию – развернули назад. Не знаю, о чем конкретно речь, но мой вопрос о следующем. Сейчас очень много говорится о том, что мы существуем в новых условиях. У нас под боком идет война, у нас диверсанты – главная угроза. И, конечно, Беларусь опасается. В том числе и за свою безопасность. Появилась информация о более тщательном контроле на границе Беларуси и России, но это пограничный контроль. А что касается таможенного, может, и к этому придем, как считаете?

Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

Таможенные органы сейчас выполняют свою функцию только на таможенной границе. То есть на границе России и Беларуси таможенных органов нет. И мы выполняем сейчас функцию в тех задачах, которые поставлены руководством страны, в той или иной мере обеспечивая экономическую безопасность. Кирилл Казаков, СТВ:

Но оперативная таможня же работает?