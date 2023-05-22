Таможенный контроль на границе Беларуси и России – это реально? Спросили у представителя ГТК
Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Алена Сырова, СТВ:
В чате наши зрители пишут о том, что прибыла в Россию – развернули назад. Не знаю, о чем конкретно речь, но мой вопрос о следующем. Сейчас очень много говорится о том, что мы существуем в новых условиях. У нас под боком идет война, у нас диверсанты – главная угроза. И, конечно, Беларусь опасается. В том числе и за свою безопасность. Появилась информация о более тщательном контроле на границе Беларуси и России, но это пограничный контроль. А что касается таможенного, может, и к этому придем, как считаете?
Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
Таможенные органы сейчас выполняют свою функцию только на таможенной границе. То есть на границе России и Беларуси таможенных органов нет. И мы выполняем сейчас функцию в тех задачах, которые поставлены руководством страны, в той или иной мере обеспечивая экономическую безопасность.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но оперативная таможня же работает?
Сергей Федоров:
И оперативная таможня, но это правило для всех таможней всех стран. Она была, есть и будет. То есть выполнение функций не только на границе, но и внутри страны. Поэтому, исходя из реалий, и меняем подходы, и цели, задачи и так далее. Это обычная работа, которая накладывается с учетом складывающейся ситуации.
Алена Сырова:
То есть теоретически вы можете присутствовать и на белорусско-российской границе и вблизи нее, но в рамках оперативной таможни?
Сергей Федоров:
Вполне, таможенный кодекс ЕАЭС это позволяет.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Но там есть такой принцип: контроль доставки. С этой точки зрения как раз контроль доставки, что если это транзитный груз в тот же Казахстан, чтобы он действительно не растаможился на территории Беларуси или когда в Китай он уйдет. Америки никто не открывает, это стандартная процедура.
Сергей Федоров:
Здесь обеспечение перемещения товаров и контроля как пересекших границу ЕАЭС, так и тех, которые находятся внутри ЕАЭС, с целью проверки: а прошли ли они таможенное оформление, уплачены ли все платежи – осуществляют все таможенные органы. При этом тесное взаимодействие организовано.
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