Как белорусская лёгкая промышленность внедряется на российский рынок? Рассказала Татьяна Лугина

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ: Мы немного затронули тему, которая обсуждалась у главы государства. Критика со стороны посла прозвучала в адрес «Беллегпрома», мол, шоурумы себя очень хорошо зарекомендовали, но их маловато. Есть, наверное, объективные причины, почему так. Может быть, в ближайшее время их станет больше? Коль мы говорим о ЕАЭС, я знаю, что вы будете принимать участие во II Евразийском экономическом форуме. С точки зрения вашего предприятия, с кем из наших партнеров сложнее всего работать и почему?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Отвечая на первую часть вопроса, я обозначу ситуацию на особенно российском рынке, которая сложилась в последний год. До нам известных событий по февралю 2022 года зайти в качестве партнеров или с предложениями «Беллегпрома» на российский рынок было катастрофически сложно. Конечно, когда произошло то, что произошло, с апреля, когда у них была обеспокоенность, что ушли крупные торговые марки европейских поставщиков, то российская женская часть потребительского бизнеса обратилась прежде всего на белорусский рынок, на «Беллегпром». Доработали, не доработали. Хотелось бы, чтобы раз – и во всех 73 округах РФ были шоурумы, объекты фирменной торговли. Что сделано нами за прошлый год? Хотя многие объекты подвергались критике. И не только напрямую, но и со стороны силовых структур: что мы создаем, куда входим? Когда мы предложили и создали свой торговый мультибрендовый объект, куда вошло 4 ключевых текстильных наших предприятия. Как говорится, выход на рынок – это капитал, оборотные средства, которые отвлекли наши предприятия, не особо имеющие достаток оборотных средств.

Выход на любой рынок – это дорогое удовольствие с точки зрения и инвестиций. Это снятие торгового объекта, логистика товара, раскрутка. Хотя белорусский бренд имеет своего наработанного покупателя, но тем не менее по нашей работе по прошлому году, открыв один объект (неважно, в Смоленске или в Москве), мы видим, что на старте нам минимум надо вложить, если для Москвы, 300 миллионов на вход, на ремонт, на товар, который мы приблизили. И окупаемость товара – 60-120 дней. Это тоже инвестиционная деятельность. Так вот, имея опыт таких точек по прошлому году... Минимум 6 фирменных магазинов, модернизация ВДНХ, открытие нескольких точек «Бел.ру» – это совместный проект с белорусскими коллегами. Проработка дополнительных точек по этому году, мы уже понимаем, что задача минимум – это открыть 10 точек до 2025 года. Даже тот формат магазина «Да дому», который мы открыли с более-менее приемлемой коммерческой составляющей для любого белорусского предприятия. Переложив этот бизнес на российский регион, мы сейчас пишем своего рода бизнес-план, где будем прописывать затраты, которые понесет наше предприятие, которое держит проект «Да дому».

Алена Сырова:

Этот опыт применим и для других стран ЕАЭС?