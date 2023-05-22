«Поток удалось сохранить». В таможенном комитете рассказали, как санкции повлияли на транзит через Беларусь

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ: Понятно, что мы говорим про национальные интересы, мы говорим о союзничестве – очень тяжело это совместить. Помните первые санкционные пакеты, которые обрушились на Россию, когда запретили ввоз того же самого пармезана, креветок и так далее? Потом долго спекулировали на теме белорусских креветок и прочего-прочего. Тогда критиковали и белорусских таможенников в том числе, мол, пропускают контрабанду. Сергей Андреевич, мы с таможней с момента большого санкционного давления на Беларусь на этой площадке не говорили, но, наверное, вам работы прибавилось с точки зрения ограничений. Они есть не только белорусские, но и наших партнеров по ЕАЭС. Соответственно, работать нужно внимательнее.

Кирилл Казаков, СТВ: Еще лет 15 назад ходила такая цифра в народе, что четверть (а может и больше) доходной части бюджета – это наша транзитная история, бюджет, который приносит таможня. Это в народе рассказывают. Потому что у нас выгодное положение с запада на восток, с севера на юг, трубопровод, железная дорога. Все это было и все это приносило нам доход. Сейчас, опять же, некоторые мысли для обывателей мы превратили в такой тупик. Может, вы сейчас развенчаете эту историю?

Сергей Федоров, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

Я не очень согласен с этим. Дело в том, что вы вспомнили здесь отдельные санкционные меры, но мы должны также вспомнить о том, какие были ответные реакции нашего государства. Даже вспомним, когда ввелась мера о запрете въезда в европейские страны транспортных средств Республики Беларусь и Российской Федерации. Буквально неделя-две и была организована система для возможности перевозки товаров с использованием транспортных средств и Российской Федерации, и Республики Беларусь. У нас 18 центров, которые были расположены в местах, приближенных к границе, организовали перецепку, перегрузку товаров. И фактически этот товарный поток был сдержан только на определенный период. И этот поток удалось сохранить. Очень яркие цифры: по взиманию таможенных платежей мы сейчас идем на уровне и даже выше, чем в 2021 году. Санкции были в 2022 году. Я имею в виду по запрету ввоза, пересечения транспортными средствами Беларуси и России.

Кирилл Казаков:

То есть никакой это не тупик?

Сергей Федоров:

Абсолютно. Бизнес очень гибкий. И задача таможенных органов – создать условия, чтобы обеспечить в новых реалиях перемещение грузов.

Читайте также:

Авдонин: ЕврАзЭС представляет интерес, потому что ни одна страна в мире не сравнится ресурсами

Торговля в ЕАЭС выросла на 10% – много это или мало? Ответил экономический аналитик

«Таможня барьеров не создает». Как устроены экономические границы ЕАЭС?