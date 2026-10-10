Прямой эфир

Новости по тегу #Информационные технологии

Вопросы охраны интеллектуальной собственности обсудили в Минске
10 октября 2026 16:56

Вопросы охраны интеллектуальной собственности обсудили в Минске

Первым белорусским городом с беспилотным трамваем может стать Мозырь
10 октября 2026 16:52

Первым белорусским городом с беспилотным трамваем может стать Мозырь

ИИ-войска – уже реальность. Что скрывают США? Рассказал Протасевич
08 октября 2026 18:42

ИИ-войска – уже реальность. Что скрывают США? Рассказал Протасевич

Китай расширил национальный перечень профессий
15 сентября 2026 06:36

Китай расширил национальный перечень профессий

Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года
13 июля 2026 11:23

Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года

Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему
28 мая 2026 17:03

Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему

Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?
14 мая 2026 16:51

Инновационная система в цифрах: где в Беларуси ищут технологии будущего?

Индустрия дронов – как меняется рынок беспилотных систем
13 мая 2026 17:05

Индустрия дронов – как меняется рынок беспилотных систем

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов
12 мая 2026 14:10

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов

Будущее 5G и лимиты на скорость: в Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивают интернет
19 апреля 2026 17:29

Будущее 5G и лимиты на скорость: в Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивают интернет

Профессии под запрос времени – в БГУИР запустили программу по ИИ
05 апреля 2026 18:05

Профессии под запрос времени – в БГУИР запустили программу по ИИ

БЕЛАЗ начал испытания беспилотных самосвалов
27 марта 2026 16:45

БЕЛАЗ начал испытания беспилотных самосвалов