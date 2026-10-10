Новости по тегу #Информационные технологии

Как защитить авторские права и не пустить контрафакт на маркетплейсы?
Беларусь вошла в топ-15 самых быстрорастущих по искусственному интеллекту экономик.
Пока генералы передают войну алгоритмам, ИИ уже в мирное время взламывает чужие серверы и подбирается к критической инфраструктуре. Кто нажмет на тормоз, если машина не принимает отказов? И почему за чужую гонку технологий заплатит обычный человек?
С 2019 года Китай признал уже 121 новую профессию
Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. А для жителей пользование сервисом станет еще проще.
«Для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства».
Экономика идей – пожалуй, именно так сегодня можно описать один из главных мировых трендов.
Технологии беспилотных систем сегодня становятся одним из самых быстрорастущих направлений.
Положение определяет виды операций с токенами и перечень цифровых активов, с которыми смогут работать криптобанки. Разрешены 11 операций, включая криптовклады, займы, стейкинг, залог, хранение и переводы токенов.
Беларусь занимает 82-е место по средней скорости стационарного доступа к сети Интернет.
В белорусских вузах и колледжах не перестают открывать специальности под запрос времени.
Что это, если не конкретные шаги Беларуси на пути к Индустрии 5.0?!
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