«Могут конкурировать, могут дополнять». Как строить общий рынок в ЕАЭС?

Кирилл Казаков, СТВ: Посмотрите на ЕС. Там формирование без границ, без экономических барьеров. Мы хотим того же. У нас есть союз России с Беларусью – мы тут не всегда договариваемся, а создаем ЕврАзЭС. Нам далеко идти до европейской модели? Насколько она нужна, насколько идеальна?

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Андрей Лазуткин, политолог:

Очень правильный вопрос, потому что почему мы отличаемся от них? У них есть специализация. Мы эту специализацию пока еще только пытаемся строить по разным странам. Когда вы вступаете в ЕС, вам говорят: вы закрываете вот это производство, это, это и это. И остается только то, что у вас специализированное. У нас, когда мы объединили наше пространство с Россией, оказалось, что у нас два автомобильных завода, два завода, которые моторы выпускают. И прочее, прочее. И сегодня, когда мы пытаемся строить единую промышленную политику, это все всплывает. Потому что зачем россиянам наши мощности производственные? Они сами прекрасно все произведут для своего рынка, как они считают. И они нас не пускают по отдельным позициям. И поэтому кооперация сильно буксует.

Алена Сырова, СТВ:

Приводили пример: российский КАМАЗ и наш МАЗ. Говорят, сейчас с кооперацией все нормально. Санкционная политика в отношении России, деталей не хватает – пришлось договариваться, вроде как не конкуренты.

Андрей Лазуткин:

Как вы думаете, почему договорились? Хотя я думаю, что не совсем договорились. Потому что с российского рынка просто физически ушло огромное количество иностранных предприятий. Эту нишу мы занимаем. У нас же не прям высокотехнологичная экономика. Мы покупаем в основном сырье в рамках ЕАЭС, это рынок газа и нефти, который должен быть единым. Мы его построили или нет? Это все время у нас откладывается. И даже то, что происходило до военной операции в Украине, мы называли «газовые войны», «молочные войны» и так далее. И все это било по нашему ЕАЭС. Страны типа Узбекистана, которые не являются членами, а только наблюдателями, говорят: вы с Россией не можете договориться, почему мы должны к вам вступать? А на это сегодня наложились вопросы СВО.

Таможенный сбор раньше собирался в долларах, насколько я знаю, и распределялся по всем странам, согласно процентам определенным. Как с нашими банками сегодня работать в долларах, потому что мы под санкциями? Тот же Казахстан как будет перегонять сборы таможенные на наши счета белорусские? Есть вариант российского рубля, но это не всем выгодно. Казахстан получает доллары, а мы немного другую валюту. Вопросы эти есть, и с момента начала СВО они начали усложняться. Есть риск, что мы придем к тому, с чего начинали: Россия с каждым участником ЕАЭС будет строить двусторонние отношения. Говорили про Казахстан, с Арменией не все хорошо. С нами ситуация лучше, но это не общий какой-то фон. Это исключение из общего правила.

Алена Сырова:

Но нельзя же зацикливаться на взаимоотношениях с Россией. Для нас это Союзное государство и все. Помимо прочего, у нас есть другие коллеги, тот же Казахстан. Нам с ними нужно выстраивать свои отношения?