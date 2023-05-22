«Могут конкурировать, могут дополнять». Как строить общий рынок в ЕАЭС?
Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Посмотрите на ЕС. Там формирование без границ, без экономических барьеров. Мы хотим того же. У нас есть союз России с Беларусью – мы тут не всегда договариваемся, а создаем ЕврАзЭС. Нам далеко идти до европейской модели? Насколько она нужна, насколько идеальна?
Андрей Лазуткин, политолог:
Очень правильный вопрос, потому что почему мы отличаемся от них? У них есть специализация. Мы эту специализацию пока еще только пытаемся строить по разным странам. Когда вы вступаете в ЕС, вам говорят: вы закрываете вот это производство, это, это и это. И остается только то, что у вас специализированное. У нас, когда мы объединили наше пространство с Россией, оказалось, что у нас два автомобильных завода, два завода, которые моторы выпускают. И прочее, прочее. И сегодня, когда мы пытаемся строить единую промышленную политику, это все всплывает. Потому что зачем россиянам наши мощности производственные? Они сами прекрасно все произведут для своего рынка, как они считают. И они нас не пускают по отдельным позициям. И поэтому кооперация сильно буксует.
Алена Сырова, СТВ:
Приводили пример: российский КАМАЗ и наш МАЗ. Говорят, сейчас с кооперацией все нормально. Санкционная политика в отношении России, деталей не хватает – пришлось договариваться, вроде как не конкуренты.
Андрей Лазуткин:
Как вы думаете, почему договорились? Хотя я думаю, что не совсем договорились. Потому что с российского рынка просто физически ушло огромное количество иностранных предприятий. Эту нишу мы занимаем. У нас же не прям высокотехнологичная экономика. Мы покупаем в основном сырье в рамках ЕАЭС, это рынок газа и нефти, который должен быть единым. Мы его построили или нет? Это все время у нас откладывается. И даже то, что происходило до военной операции в Украине, мы называли «газовые войны», «молочные войны» и так далее. И все это било по нашему ЕАЭС. Страны типа Узбекистана, которые не являются членами, а только наблюдателями, говорят: вы с Россией не можете договориться, почему мы должны к вам вступать? А на это сегодня наложились вопросы СВО.
Таможенный сбор раньше собирался в долларах, насколько я знаю, и распределялся по всем странам, согласно процентам определенным. Как с нашими банками сегодня работать в долларах, потому что мы под санкциями? Тот же Казахстан как будет перегонять сборы таможенные на наши счета белорусские? Есть вариант российского рубля, но это не всем выгодно. Казахстан получает доллары, а мы немного другую валюту. Вопросы эти есть, и с момента начала СВО они начали усложняться. Есть риск, что мы придем к тому, с чего начинали: Россия с каждым участником ЕАЭС будет строить двусторонние отношения. Говорили про Казахстан, с Арменией не все хорошо. С нами ситуация лучше, но это не общий какой-то фон. Это исключение из общего правила.
Алена Сырова:
Но нельзя же зацикливаться на взаимоотношениях с Россией. Для нас это Союзное государство и все. Помимо прочего, у нас есть другие коллеги, тот же Казахстан. Нам с ними нужно выстраивать свои отношения?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Я с Андреем Лазуткиным не совсем соглашусь. Он говорил, что каждый имеет специализацию. И если два похожих предприятия, то они конкуренты. Я могу доказать, что это не так. Это доказал Пол Кругман, он получил за это Нобелевскую премию. Если существует Renault, а Ford в США, все равно Renault будет поставляться в США, а Ford – во Францию. Это разнообразие. За это присвоена Нобелевская премия. Это доказано в цифрах. Когда мы говорим о МАЗ и КАМАЗ, они могут конкурировать, могут дополнять. Кому-то будет нужен МАЗ, кому-то КАМАЗ.
Алена Сырова:
Малкина заявила, что лидеры ЕАЭС намерены внести поправки в договор о союзе, подписать протокол о кооперационных проектах. Какие это будут поправки?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Конкуренция полезна – двигатель торговли и так далее. Но! Есть понятие – добросовестная конкуренция. Если мы говорим о российском рынке, он маржинальный, наиболее премиальный, 70 % промышленной продукции идет именно на этот рынок. К сожалению, мы конкурируем в неравных условиях. У нас нет доступа к федеральным бюджетным ресурсам, к госпрограммам российским, которые до 40 % затратной части компенсируют за счет федеральных ресурсов. Тот же самый газовый вопрос. Цена газа у нас все равно выше, чем в РФ. Поэтому тут вопрос более глубинный, чем простая конкуренция – это равные условия конкуренции. Подписано недавно соглашение о равных условиях конкуренции. Одна из так называемых дорожных карт. Это процесс. И к этому идти еще, думаю, это тема для разговора минимум двух глав государств.
Ирина Новикова:
Эта тема заявлена. И о создании единого рынка газа, единого энергетического рынка.
Алена Сырова:
Эти темы из года в год стоят.
Ирина Новикова:
Будем надеяться, что решатся рано или поздно. России было невыгодно. Она с помощью западных кооператоров создавала свою промышленность.
Георгий Гриц:
Ситуация радикально поменялась. СВО создала новую реальность. И в ней формируются новые отношения. Года 3-4 назад говорили: а зачем нам союзные государства? ЕАЭС заменит, это какой-то рудимент, его надо закрыть. Получилось наоборот. Сейчас именно Союзное государство является драйвером межгосударственных отношений белорусско-российских. И примером для ЕАЭС. Я сыграю роль радикалиста. Мне кажется, надо ставить вопрос, что, если ты не выполняешь уставные задачи ЕАЭС, может, надо приостановить членство в ЕАЭС? Может, необязательно все таскать по ходу, может, надо радикально поступать? Но вряд ли так будут поступать.
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