Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели

Новости Беларуси. Петр Орлов в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.

Петр Орлов:

В этом выпуске расскажем о принятых законопроектах на очередной сессии верхней палаты белорусского парламента, столетии БГУ и завершении полевых работ. Обо всем подробнее прямо сейчас.

Работу агропромышленного комплекса, использование электроэнергии и развитие нефтехимической отрасли обсудили на совместном заседании двух палат белорусского парламента. С отчетом перед парламентариями в Овальном зале Дома правительства выступил вице-премьер Юрий Назаров. Особое внимание на встрече уделили вопросам противодействия санкционному давлению, включая политику импортозамещения. МАЗ и БелАЗ подали иски против европейских санкций. Как обсуждали импортозамещение в Доме правительства? Читайте здесь.

28 октября состоялось очередное заседание шестой сессии верхней палаты парламента. Члены Совета Республики приняли к сведению отдельные декреты главы государства, а также одобрили ряд законопроектов, в их числе проект закона «О туризме». Сенаторы убеждены: закон позволит более концептуально подойти к реализации туристической деятельности в нашей стране, а также защитить права отдыхающих от возможных недобросовестных действий со стороны туроператоров. Законопроект о туризме одобрили белорусские сенаторы. Защита прав отдыхающих в приоритете. Подробнее – тут.

Также на сессии был одобрен законопроект об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов. Теперь всю сумму вкладов белорусов будут возмещать в течение недели. ​Всю сумму банковских вкладов белорусов будут возмещать теперь в течение недели. Рассказываем подробности.

Аграрии мобилизуют все силы на уборке кукурузы. Вовремя и без потерь убрать с полей эту важнейшую кормовую культуру – поручение главы государства. Завершение осенне-полевых сельхозработ сейчас под особым контролем у заместителя председателя Совета Республики, уполномоченного Президента по Минской области Анатолия Исаченко. Анатолий Исаченко: «Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку». Читайте здесь.

Череда праздничных событий, посвященных вековому юбилею Белгосуниверситета, продолжается в главном вузе страны. 29 октября сотрудникам университета вручили госнаграды. В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В числе лауреатов – ученые, профессора, деканы, директора институтов. Профессионалы, которые вносят свой вклад в подготовку высококлассных специалистов и стоят у истоков передовых научных открытий. Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова. Читайте тут.