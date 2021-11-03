Прямой эфир

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели

03 ноября 2021 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Петр Орлов в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.  

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-1

Петр Орлов:
В этом выпуске расскажем о принятых законопроектах на очередной сессии верхней палаты белорусского парламента, столетии БГУ и завершении полевых работ. Обо всем подробнее прямо сейчас.  

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-4

Работу агропромышленного комплекса, использование электроэнергии и развитие нефтехимической отрасли обсудили на совместном заседании двух палат белорусского парламента. С отчетом перед парламентариями в Овальном зале Дома правительства выступил вице-премьер Юрий Назаров. Особое внимание на встрече уделили вопросам противодействия санкционному давлению, включая политику импортозамещения.   

МАЗ и БелАЗ подали иски против европейских санкций. Как обсуждали импортозамещение в Доме правительства? Читайте здесь.  

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-7

28 октября состоялось очередное заседание шестой сессии верхней палаты парламента. Члены Совета Республики приняли к сведению отдельные декреты главы государства, а также одобрили ряд законопроектов, в их числе проект закона «О туризме». Сенаторы убеждены: закон позволит более концептуально подойти к реализации туристической деятельности в нашей стране, а также защитить права отдыхающих от возможных недобросовестных действий со стороны туроператоров.  

Законопроект о туризме одобрили белорусские сенаторы. Защита прав отдыхающих в приоритете. Подробнее – тут.

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-10

Также на сессии был одобрен законопроект об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов. Теперь всю сумму вкладов белорусов будут возмещать в течение недели.

​Всю сумму банковских вкладов белорусов будут возмещать теперь в течение недели. Рассказываем подробности.  

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-13

Аграрии мобилизуют все силы на уборке кукурузы. Вовремя и без потерь убрать с полей эту важнейшую кормовую культуру – поручение главы государства. Завершение осенне-полевых сельхозработ сейчас под особым контролем у заместителя председателя Совета Республики, уполномоченного Президента по Минской области Анатолия Исаченко.

Анатолий Исаченко: «Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку». Читайте здесь.  

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-16

Череда праздничных событий, посвященных вековому юбилею Белгосуниверситета, продолжается в главном вузе страны. 29 октября сотрудникам университета вручили госнаграды. В мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В числе лауреатов – ученые, профессора, деканы, директора институтов. Профессионалы, которые вносят свой вклад в подготовку высококлассных специалистов и стоят у истоков передовых научных открытий.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова. Читайте тут.  

Закон «О туризме» и возмещение банковских вкладов. Пётр Орлов рассказал о важных событиях парламентской недели-19

Сегодня БГУ входит в топ-300 лучших университетов мира. Ведущий университет страны активно развивает технологии по раскрытию личностного потенциала студентов и делает ставку на актуальные подходы в образовании.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Петр Орлов # Юрий Назаров # Анатолий Исаченко # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Парикмахер на своём рабочем месте полчаса дышит на клиента». А нужен ли печень профессий для которых вакцинация может быть обязательной?
03 ноября 2021 15:04

«Парикмахер на своём рабочем месте полчаса дышит на клиента». А нужен ли печень профессий для которых вакцинация может быть обязательной?

Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?
03 ноября 2021 14:59

Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?

«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020»
03 ноября 2021 14:07

«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020»