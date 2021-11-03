«Парикмахер на своём рабочем месте полчаса дышит на клиента». А нужен ли печень профессий для которых вакцинация может быть обязательной?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С COVID мы будем жить еще очень долго. Но мы же не можем вот, Виктор, находиться все время в состоянии стресса? Все равно человек будет расслабляться и, скажем так, забивать, если простым языком?

Виктор Мазуркевич, психолог:

Будет расслабляться, пожалуйста: привейся и расслабляйся. Привей всю свою семью. Можно расслабиться на улице, там вирусной нагрузки не будет такой, как в помещении. То есть там практически нереально подхватить вирус, заболеть COVID.

Екатерина Дорофеева, общественный деятель, юрист, блогер:

Вы же тоже понимаете, что прививки, вакцинация – это же не панацея. Виктор Мазуркевич:

Смотрите, я думаю, нужно утвердить перечень профессий, для которых прививка должна быть. Такая ситуация: парикмахер на своем рабочем месте полчаса дышит на клиента. Может быть бессимптомным носителем вируса этот парикмахер. Почему хозяин парикмахерской не может установить обязательную вакцинацию для своих сотрудников?

Оксана Зубарь, медицинский сотрудник, фармацевт:

Вот, кстати, дресс-код хозяин иногда может установить, и его соблюдают. Виктор Мазуркевич:

Вероятность намного меньше, намного.

Виктория Зиновьева, скептически относится к ношению масок:

Но все равно, вакцинация на 100 % не защитит его от того, что он заразится. Оксана Зубарь:

Знаете, надо исходить из того, что вакцинированные не умирают и не попадают в конечную точку. Виктория Зиновьева:

Но он все равно заразит своего клиента. Оксана Зубарь:

Пусть он заболеет, пусть он посидит дома с температурой, но он не попадет в реанимацию. Виктория Зиновьева:

Понятно. Но тут сейчас речь о другом – о том, что он заразит все равно. Если он вакцинирован, он все равно заразит.